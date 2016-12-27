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Nusaybin, PKK
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Nusaybin'deki kazıda PKK cephaneliği bulundu

Nusaybin'de bir evde mühimmat bulunduğu iddiası üzerine yapılan operasyonda PKK cephaneliği bulundu

27 Aralık 2016 Salı, 10:45:39 Güncelleme: 10:48:31

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bir evde yapılan kazıda terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı ve patlayıcı malzemesi bulundu.

Nusaybin İlçesi Yenişehir Mahallesi Pınar Akar Sokak'taki bir evde terör örgütü PKK'ya ait malzemeler bulunduğu istihbari bilgi üzerine kazı çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sırasında 6 adet hazır boru tipi el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet patlamaya hazır piknik tüpü EYP, 8 adet askeri mühimmata kablolu düzenekle yapılmış EYP, 2 adet el bombası, 6 adet değişik ebatlarda metal cisimlere kablolu düzenek ve fünye ile hazırlanmış patlamaya hazır EYP, 6 adet pilden yapılmış pil bloğu, 2 adet pilden yapılmış bil bloğu, 2 dürbün, 1 adet termal olduğu değerlendirilen keskin nişancı dürbünü, çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme bulundu.

Bölgede kazı çalışmaları sürüyor.

Neşet DİŞKAYA

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