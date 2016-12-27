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Milli Piyango çekilişi
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Son 3 yılda büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde son 3 yılda büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti

27 Aralık 2016 Salı, 10:45:56 Güncelleme: 14:58:14 HABERTURK.COM

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak yılbaşı özel çekilişi için biletler hızla tükeniyor. Her yıl hayalleri süsleyen büyük ikramiyenin son 3 yılda çeyrek bilete isabet ettiği görülüyor.

2016 yılına özel yapılan çekilişte 4 talihliye 55 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek biletten isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin 3'ünün İstanbul'dan, diğerinin ise Adana'dan biletlerini satın aldığı kaydedildi. 55 milyon liralık büyük ikramiye “0, 5, 5, 6, 0, 1, 3” numaralı bilete isabet etti.

2015 yılında yapılan çekilişte 50 milyon liralık büyük ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti. Yılbaşı özel çekilişinde, 50 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi, Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki minibüs şoförü Murat Alişan olduğu kaydedildi. Alişan'ın Aydın'dan aldığı "2, 6, 9, 2, 1, 6, 0" numaralı çeyrek bilete büyük ikramiyenin isabet ettiği bildirildi.

2014 yılında yapılan Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde ise 4 talihliye 50 milyon liralık büyük ikramiye, çeyrek biletten isabet etti. 2014 yılı Milli Piyango 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde, 50 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden biletlerin Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan alındığı ve "2, 1, 7, 4, 4, 5, 1" numaralı çeyrek bilete isabet ettiği kaydedildi.

SON 10 YILDA ÇIKAN AMORTİ RAKAMLAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişlerinde biletlerin son iki rakamına göre de dağıtılan ve halk arasında "amorti" olarak bilinen ikramiyede 10 - 50 TL arasında bir ikramiye dağıtılıyor. Son 10 yıl içerisinde en çok amorti çıkan rakamlar 2 ve 8 oldu. 8 rakamı, 10 yıl içerisinde 5 kez çıkarak en çok çıkan amorti rakamı unvanına sahip. Ardından 4 kez de 2 rakamı amorti olarak seçildi.

İşte son 10 yılda çıkan amorti rakamları;

2016: 2, 8
2015: 2, 6
2014: 0, 8
2013: 4, 5
2012: 3, 9
2011: 2, 8
2010: 1, 7
2009: 2, 8
2008: 0, 8
2007: 0, 7

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