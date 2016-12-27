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Lösemi hastası dilenci
GÜNDEM

Öğrencilerin duygularını sömüren dilenci kamerada!

Esenler'de 'Lösemi' hastası görüntüsü ile dilencilik yapan şahıs zabıta ekiplerince yakalandı

27 Aralık 2016 Salı, 11:02:31 Güncelleme: 11:37:28 İHA

Esenler'de okul önlerinde öğrencilerin iyi niyetini suistimal eden dilenci önce kameralara ardından Esenler Belediyesi Zabıta ekiplerine yakalandı. Okul önünde kendine 'Lösemi' hastası süsü vererek dilencilik yapan şahsın oyununu zabıta bozarken, ekipler, öğrencileri de simit paralarını vermemeleri konusunda uyardı.

Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede dilencilik yaparak insanların iyi niyetini suistimal edenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. İlçede bir okul önünde dadanarak kendisine lösemi süsü veren bir dilenciyi fark eden ekipler hemen harekete geçti. Özellikle küçük öğrencilerin duygularını sömürmeye çalışan şahsı fark eden zabıta ekipleri, ağzında maske ve boynunda "Lösemi " yazısı olan C.A isimli şahsın yanına yaklaştı. Bir öğrencinin şahsa para da verdiğini gören ekipler, dilenciye " Sen hasta mısın" diye sordu. Zabıta ekiplerinin ısrarlı soruları üzerine hasta olmadığı itiraf eden C.A ekipler tarafından zabıta karakoluna götürüldü. C.A'ya ayrıca 105 TL idari para cezası kesilirken, ekiplerin denetim anı ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde zabıta ekiplerin kendine Lösemi hastası süsü veren dilenciye, hasta olup olmadığını sorduğu görülüyor. Dilencilik yapan şahsın ise lösemi olmadığını kabul ettiği duyulan görüntülerde okuldan çıkan öğrencilerin etrafta oldukları görülüyor. Bu sırada her şeyden habersiz bir öğrencinin ise iyi niyetiyle dilenciye para verdiği görülüyor. Ekiplerin parasını geri alması konusunda uyardığı öğrenci, ilk etapta parasını almak istemiyor.

"OKULDA SİMİT ALACAĞIN PARAYI VERME BOŞUNA"

Bunun üzerine zabıta ekipleri öğrenciye, bak hasta olmadığını kabul ediyor, okulda simit alacağın parayı verme boşuna" diyerek çocuğun parasını geri verdiği görüntülere yansıyor. Ekiplerin daha sonra öğrenciye 'bak dünya kadar para var, senin cebinde bu kadar para var mı' diyerek iyi niyetlerini suistimal eden dilencilere karşı dikkatli olması konusunda uyarıyor.

 

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YORUMLAR 13
  • Misafir 24 saat önce
    Bizim dükkana gelipte para isteyen amcayı bankada gördüm.adamın 331 bin 900 tl si varmış.memura sordum.ne duyduysanız dogrudur dedi..
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:43
    çalışmak isteyen iş bulur . bunlar kısa yoldan para kazanma derdinde .
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:07
    Allah bildiği gibi yapsın
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 14:17
    zabita ne yaptın sen ya gariban o insan neden dokundun ona der bazı insanlarimiz ama işin aslını görmezler
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 13:02
    Sırf bunlar yüzünden ihtiyaci olanlarada guvensizlikten dolayi yardım edemiyoruz insanlık öldü çoktan başimiz sağ olsun.
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 13:00
    Zabıta yaptığını helal olsun ya. böyle bir dilenciye toplamak lazım ki. bütün millete rahatsız ve üzücü var ya. Bende dilenci yok etmek istiyorum.
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 12:56
    iş istiyene iş çok
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 12:51
    Günde 2-3 bin kazanan dilenciler var. acımayın. çevrenizde bildiğiniz tanıdığınız kişilere yardım edin.
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 12:03
    önce ailen , sonra komşun da durumu kötü olana yardım edilse fazlası ile yeterli. her para isteyene asla para verilmez.ben asgari ücretle geçiniyorum , dilencilik yapan benden zengin.
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 11:32
    insanlara iş verin iş
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