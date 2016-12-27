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HDP Mehmet Ali Aslan
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HDP'li Mehmet Ali Aslan için "zorla getirme" kararı

HDP'li Mehmet Ali Aslan hakkında, ifade vermediği için ceza hakimliğince 'Zorla Getirme' kararı çıkarıldı

27 Aralık 2016 Salı, 11:35:34 Güncelleme: 12:09:33 DHA

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında açılan bir davada ifade vermediği için Mardin'in Midyat ilçesinde Sulh Ceza Hakimliğince 'Zorla getirme' kararı çıkarıldı.

Batman'da hakkında, 'Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' gerekçesiyle açılan davada ifade vermeyen HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın ifadesinin alınması için adresinin bulunduğu Mardin'in Midyat ilçesine yazı yazılarak talimat ile ifadesi istendi. Ancak, talimata rağmen ifade vermeye gitmeyen HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan için Midyat Sulh Ceza Hakmiliği, 'Zorla getirme' kararı çıkarttı.

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