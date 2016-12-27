28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Atalay Filiz
GÜNDEM

Atalay Filiz 'Sahtecilik' suçundan hakim karşısında

Mahkeme, Filiz'in gelecek celse duruşmada hazır edilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi

27 Aralık 2016 Salı, 11:52:10 Güncelleme: 13:19:07 DHA

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin şüphelisi olarak tutuklu bulunan Atalay Filiz hakkında, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Mahkeme hakimi Filiz'e sahte kimliklerde bulunan fotoğrafın kendisine ait olup olmadığını sordu. Filiz ise, "Evet gençliğime benziyor" diye yanıt verdi.

SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDI

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya başka suçtan Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Atalay Filiz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Filiz'i avukatları Merve Uçanok ve Uğur Poyraz temsil etti. Duruşmaya kimlikleri kullanılan 3 mağdur da katıldı.

"MÜSAADE EDERSENİZ BİR SONRAKİ DURUŞMA..."

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Atalay Filiz, bekar, lise mezunu, işsiz ve sabıkasız olduğunu belirtti. Mahkeme hakimi, hakkındaki suçlamayı Filiz'e anlattı. Filiz ise, "Müsaade ederseniz savunmamı bir sonraki duruşma yapmak istiyorum" dedi. Avukatları ise bu aşamada bir diyecekleri olmadığını söyledi.

"SANIĞIN EHLİYETİMİ KULLANDIĞINI ÖĞRENDİM"

Duruşmada söz verilen mağdur Ekrem Metin, "Tuzla aile çay bahçesine sürekli tavla oynamaya giderdim. Kendisi de orada çalışıyormuş. Buradan ayrıldıktan sonra cüzdanımı kaybettiğimi fark ettim. Tekrar çay bahçesine geldim ama cüzdanımı bulamadım. Ehliyetim de vardı içinde. Daha sonradan sanığın benim ehliyetimi kullandığını öğrendim. Şikayetçiyim" dedi.

Mağdurlardan Ömer Baba, "Aynı çay bahçesinde cüzdanımı kaybettim. Ertesi gün gidip sordum. Ama sonradan öğrendim böyle bir durum olduğunu. Hem ehliyetim, hem kimliğim kayboldu" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Bir diğer mağdur İbrahim Yallıkurt ise, "Ben de aynı çay bahçesine gitmiştim. Cüzdanım masanın üzerindeydi. Hesabı ödemek isterken cüzdanımın olmadığını farkettim. Kaybettim mi çaldırdım mı bilmiyorum. Kimlik ve ehliyetim içinde vardı. Daha sonradan kimliğimin ve ehliyetimin sanıkta bulunduğunu öğrendim. Şikayetim devam etmektedir" dedi.

"EVET GENÇLİĞİME BENZİYOR"

Müştekilerin davaya katılma talebine karşı bir diyeceği olmadığını söyleyen Atalay Filiz'e adli emanetten getirilen kimlikler üzerindeki fotoğrafın kendisine ait olup olmadığı soruldu. Filiz ise, "Evet gençliğime benziyor" diye yanıt verdi. Mahkeme hakimi kimliklerin üzerinde mağdurların isimlerinin yazılı olduğu, soğuk mührün az bir kısmının gözüktüğü, fotoğraf üzerinde soğuk damganın olmadığını ve kimliklerin PVC kaplı olduğunu belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Atalay Filiz'in avukatlarından Merve Uçanok, gelecek celse Filiz'in cezaevinden duruşma salonuna getirilmesini talep etti. Mahkeme, Filiz'in gelecek celse duruşmada hazır edilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet suçundan 17 gün süreyle firari olan Filiz hakkında, İzmir'de yakalandığı sırada üzerinden çıkan 7 sahte kimlik belgesine kendi fotoğraflarını yapıştırarak kullandığı gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan, 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
GÜNDEM

Aysel Tuğluk adliyeye sevk edildi
CHP'li Gök ve Tezcan'dan anayasa açıklaması
GÜNDEM

CHP'den 'anayasa' yorumu: Havlu attılar
22 ilde FETÖ soruşturmasında 34 asker gözaltında
GÜNDEM

22 ilde FETÖ operasyonu: 34 asker gözaltında
İDO'dan yılbaşına özel seferler
GÜNDEM

İDO'dan yılbaşına özel seferler
Celal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye üye oluyor
GÜNDEM

Celal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye üye oluyor
Airat Vakhitov'un yargılanmasına başlandı
GÜNDEM

"IŞİD tehlikeli, alçak, sapık bir terör örgütüdür"
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
GÜNDEM

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! SEFERLER...
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"