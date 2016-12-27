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Tekeli Hudut Taburu, şemdinli
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Şemdinli'de bir asker intihar etti

Şemdinli de vatani görevini yapan ve adı açıklanmayan bir er bilenmeyen bir nedenden dolayı intihar etti

27 Aralık 2016 Salı, 12:11:13 Güncelleme: 12:17:15 DHA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'ne bağlı Tekeli Hudut Taburu Gedik Tepe üs bölgesinde vatani görevini yapan adı açıklanmayan sözleşmeli bir er belirlenemeyen bir nedenle intihar etti.

Hakkari'de Şemdinli İlçesi Tekeli Hudut Taburu Gedik Tepe üs bölgesinde görev yapan ve adı öğrenilmeyen bir asker, dün gece bilinmeyen bir nedenden silahıyla intihar etti. Ağır yaralanan asker Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen asker kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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