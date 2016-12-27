Bursa'da market faresi kameraya böyle yakalandı

27 Aralık 2016 Salı, 12:20:08 | Güncelleme: 13:23:19
İHA
Sigara ve nakit paraları çalan hırsız, güvenlik kamerasını kırmayı da ihmal etmedi
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Bursa'da bir büfe beşinci defa soyuldu. Son hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
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Merkez Yıldırım ilçesinde gece 02:30'da keşfe başlayan hırsız, yaklaşık 2 buçuk saat sonra tekrar geldi.
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İş yerinin camından içeri girerek sigara ve nakit paraları çalan hırsız, güvenlik kamerasını kırmayı da ihmal etmedi.
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O anlar ise saniye saniye kaydedildi.
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Beşinci defa soyulan büfenin sahibi Şerafettin Özturan, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarından dolayı canlarının yandığını dile getirerek, "Son birkaç yılda ekmek teknemi 4-5 defa soydular. Zararım 50-60 bin TL. Son hırsızlıkta da sigara ve nakit para çalan hırsız, bizi 3 bin TL zarara uğrattı" dedi.
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Özturan, "Dükkanıma zarar veriyorlar. Kapılar, kepenkler, güvenlik sistemleri büyük zarar görüyor. Bizler bu yükün altında eziliyoruz. Bununla alakalı emniyetten destek bekliyorum" diye konuştu.