Bursa'da market faresi kameraya böyle yakalandı

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Beşinci defa soyulan büfenin sahibi Şerafettin Özturan, son zamanlarda artan hırsızlık olaylarından dolayı canlarının yandığını dile getirerek, "Son birkaç yılda ekmek teknemi 4-5 defa soydular. Zararım 50-60 bin TL. Son hırsızlıkta da sigara ve nakit para çalan hırsız, bizi 3 bin TL zarara uğrattı" dedi.