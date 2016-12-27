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Bursa'da market faresi kameraya böyle yakalandı

27 Aralık 2016 Salı, 12:20:08 İHA

Sigara ve nakit paraları çalan hırsız, güvenlik kamerasını kırmayı da ihmal etmedi

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    Bursa'da bir büfe beşinci defa soyuldu. Son hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

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    Merkez Yıldırım ilçesinde gece 02:30'da keşfe başlayan hırsız, yaklaşık 2 buçuk saat sonra tekrar geldi.

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    İş yerinin camından içeri girerek sigara ve nakit paraları çalan hırsız, güvenlik kamerasını kırmayı da ihmal etmedi.

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