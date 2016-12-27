Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 15 Temmuz Darbe Girişimi, terörle mücadele ve ülke savunmasında şehit olanların isimleri Aile Bakanlığı'nın koordinasyonunda mahalle, meydan ve benzeri yerlere verilebilecek. Şehit yakınlarına yapılacak yardımlar da yine bakanlığın koordinasyonunda yürütülebilecek.

15 TEMMUZ SONRASI ARTTI

Şehitlerin isimleri parklara, köprülere, okullara, yeni açılan bir çok yere verilmeye başlandı. Hatta 15 Temmuz gecesinde Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit düşen Ömer Halisdemir'in ailesi bir süre önce oğullarının ismi ve fotoğrafını izinsiz kullananlar hakkında yasal yollara başvurucaklarını açıklamıştı. Karışıklığın önüne geçmek, hepsini tek bir çatı altında toplamak için Başbakan Binali Yıldırım talimat verdi.

İSTEDİKLERİ YERE İSİM VERİLEMEYECEK

Yıldırım'ın imzaladığı genelgeye göre kurumlar istediklere yere şehitlerin ismini veremeyecek. Genelgede, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak, havalimanı, park, askeri birlik, karakol ve benzeri yerlere şehitlerin isimlerinin verildiğine dikkat çekildi. Bundan sonra isimlerinin verilmesiyle ilgili işlemlerin Aile Bakanlığı'nın koordinasyonuyla gerçekleştirileceği belirtildi.

TERÖRLE MÜCADELE DE KAPSAMDA

Genelge, sadece 15 Temmuz Darbe girişiminde şehit olanları kapsamıyor, terörle mücadele ve ülke savunmasında şehit olanlar da bu kapsama alındı. Üstelik genelge ile şehit yakınlarına yapılan yardımlar da bakanlığın koordinasyonuna alındı.

HABERTÜRK TV - ANKARA