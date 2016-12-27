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Atatürk Havalimanı uyuşturucu
GÜNDEM

Çay paketine bonzai gizlediler

Şüphelinin valizinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine açılan valizin içinde çay paketi gibi gözüken 15 paketin içinde toz halinde madde bulundu

27 Aralık 2016 Salı, 13:12:19 Güncelleme: 13:18:45 İHA

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Katar'dan İstanbul'a gelen bir kişinin bagajında 15 adet çay paketinin içinde piyasa değeri 1 milyon 490 bin TL olan bonzai yapımında kullanılan FUB-AMB ele geçirdi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Katar'dan İstanbul Atatürk Havalimanına gelen bir yolcuyu takibe aldı. Bagaj kontrolü sırasında kimliği açıklanmayan şüphelinin valizinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine açılan valizin içinde çay paketi gibi gözüken 15 paketin içinde toz halinde madde bulundu. Uyuşturucu cihazından geçirilen paketlerde bonzai yapımında kullanılan ham maddelerden olan FUB-AMB tespit edildi.

Uyuşturucunun tespit edilmesinin ardından ekipler şüpheliyi karşılayacak kişinin olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından takibe alınan şüpheli havalimanından çıktı. Şüphelinin taksiye bindiği esnada şahsın kimseyle kontak kurmadığının anlaşılmasının ardından ekipler taksiyi durdurup şahsı Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine götürdü.

Şahsın valizi bir kez de İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik dedektör köpekleri Nitro ve Trojan'ın burnundan geçti. Her iki köpeğin de tepki vermesi üzerine yapılan kontrollerde piyasa değeri 1 milyon 490 bin TL olan 14 bin 900 gram ağırlığında bonzai uyuşturucu maddesi yapımında kullanılan ham maddelerden olan FUB-AMB ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğinde ifadesi alınan şahıs, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildikten sonra tutuklanarak Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevine gönderildi.

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