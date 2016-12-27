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Küçükçekmece E-5 Edirne istikameti
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Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde zincirleme kaza

Yolu temizleyen polis ekipleri E-5 karayolunu araç trafiğine tekrar açtı

27 Aralık 2016 Salı, 13:33:45 Güncelleme: 14:28:54 DHA

Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde trafiğin aniden durması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 10 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken trafik durma noktasına geldi.

Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde saat 13.00 sıralarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin aniden durması nedeniyle arkadan gelen araç sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aniden durmayı başaramaya sürücüler önlerinde bulunan araca çarptı. 10 aracın karıştığı zincirleme kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu esnada E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından hasar gören araçları yoldan kaldırdı. Yolu temizleyen polis ekipleri E-5 karayolunu araç trafiğine tekrar açtı.

Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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