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Beyazıt'ta tramvay kazası! 1 kişi öldü

Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Sultanahmet arasında yapılabilen seferler, saat 15.20 itibarıyla normale döndü

27 Aralık 2016 Salı, 14:18:22 Güncelleme: 15:47:36 AA

Beyazıt'ta tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Beyazıt'tan Çemberlitaş yönüne giden tramvay, aniden yola giren ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmaları sonucu tramvayın altından çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışmaların ardından, Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Sultanahmet arasında yapılabilen seferler, saat 15.20 itibarıyla normale döndü.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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