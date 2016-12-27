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Edirne'de bir anne çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi

Edirne'de bir anne 4 yaşındaki oğluna antibiyotik vermek isterken, ilaçları karıştırınca böcek ilacı içirdi

27 Aralık 2016 Salı, 14:41:17 Güncelleme: 14:49:26 DHA

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde anne E.S., hastalanan oğlu 4 yaşındaki S.S.'ye antibiyotik yerine yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. E.S., hastalanan oğlu S.S.'ye antibiyotik vermek istedi. Ancak E.S. ilaçları karıştırarak S.S.'ye yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:17
    Off bocek ilac renk kirmizi olsun
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