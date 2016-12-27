Edirne'de bir anne çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde anne E.S., hastalanan oğlu 4 yaşındaki S.S.'ye antibiyotik yerine yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Olay, ilçeye bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana geldi. E.S., hastalanan oğlu S.S.'ye antibiyotik vermek istedi. Ancak E.S. ilaçları karıştırarak S.S.'ye yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 1
-
Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:17Off bocek ilac renk kirmizi olsun00
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER