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Elazığ'da dini nihaklı eşini öldüren kadın için müebbet isteniyor

Elazığ'da ayrılmak istediği dini nikahlı eşini 12 yerinden bıçaklayıp, sonra da boğazını kesen 35 yaşındaki kadın için, mahkeme tarafından müebbet hapis cezası verilmek isteniyor

27 Aralık 2016 Salı, 14:48:02 Güncelleme: 14:57:27 AA

Elazığ'da dini nikahla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı kişiyi 12 yerinden bıçaklayarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı.

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Bircan Bartan ve avukatı ile maktul Berham Alpin yakınları hazır bulundu.

Sanık Bartan, Berham Alp'in kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğini öne sürdü. Ayrılmak istediği halde Alpin buna izin vermediğini iddia eden Bartan, "Beni sürekli dövüyordu. Bunlar emniyette kayıtlı. Olay günü evimin kapısının Alp tarafından kırılması ile şoka girdim. Bıçağı sağa sola salladım, sürekli sol beline bakıyordu. Sürekli ailemi öldüreceğini söylüyordu." dedi.

Duruşmada, Bartanın annesi ve kardeşi de tanık olarak ifade verdi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve olay günü eve giden polislerden birinin dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

ÖNCE BIÇAKLAMIŞ, SONRA BOĞAZINI KESMİŞTİ

İddianamede, tutuklu sanık Bartan hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Berham Alp (39), 12 Haziranda Kültür Mahallesindeki bir apartmanın birinci katındaki dairede oturan, imam nikahıyla birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı Bircan Bartanın (35) evinin kapısını kırıp girmiş, Bartan da mutfaktan aldığı bıçakla Alp'i önce 12 yerinden bıçaklamış, ardından boğazını keserek öldürmüştü.

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