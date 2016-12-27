Van'da aranan cinayet şüphelisi samanlıkta yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 gün önce eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, samanlıkta yakalandı.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24 Aralık'ta ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde Şehriban Dinç'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı E.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince, zanlının Tuşba ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi'nde saklandığı bilgisini üzerine operasyon düzenlediğine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli şahsın yakalanabilmesi için ailesinin ikamet adresi olan Tuşba ilçesi Kumluca Mahallesi'nde 25 Aralık'ta yapılan operasyonda E.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."