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El Bab, fırat kalkanı, suriye, tsk, Muhammet Bozarslan
GÜNDEM

El Bab operasyonunda yaralanan bir asker şehit oldu

Suriye'deki El Bab operasyonunda yaralanarak GATA'ya kaldırılan sözleşmeli er şehit oldu

27 Aralık 2016 Salı, 14:55:22 Güncelleme: 16:12:36 AA

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Muhammed Bozarslan'ın Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki babaevinde yas var.

Bozarslan'ın (22), tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olduğu haberi, Adilcevaz ilçesindeki yakınlarına verildi. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Haberi alan yakınları ve komşuları, şehidin evine taziyeye geldi.

İlçe Belediye Başkanı Necati Gürsoy, aileye taziye ziyaretinde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, ülkenin adeta Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadelenin içerisinde olduğunu belirterek, "Hemşehrimiz Muhammed Bozarslan Suriye'de Fırat Kalkanı operasyonunda yaralanmış ve tedavi görürken şehit olmuştur. Şehadet haberi Adilcevaz ilçemizi büyük bir üzüntüye boğmuştur. Ancak bu günler gelip geçicidir, Allah vatanımızı milletimizi muhafaza etsin. Şehidimize minnet borçluyuz. Allah şehitlere rahmet, gazilere sağlık versin. Başımız sağolsun." dedi.

AYNI AİLEDEN İKİNCİ ŞEHİT

Şehit Bozarslan'ın amcasının oğlu Alaattin Bozarslan'ın da vatani görevini yaparken 1998 yılında terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada şehit düştüğü bildirildi.

Şehidin amcası Şerif Bozarslan, ailenin ikinci şehidinin Muhammed Bozarslan olduğunu belirterek, "Biz şehit vermeye alışık bir aileyiz. Bu bizim ikinci şehidimiz. Bir Muhammed gider, binlerce Muhammed gelir. Vatanımız sağolsun." diye konuştu.

Tatvan 10. Komando Alayı'nda görevli Muhammed Bozarslan, katıldığı Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab'da ağır yaralanmıştı.

 

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 3 saat önce
    allah rahmet eylesin onlar bize hakkini helal etmeli yoksa bizim onlara ödenecek birsuru borcumuz var
  • Misafir 8 saat önce
    Şehidin hemşehrisi olarak; Ey Şehidim;ruhun şad mekanın cennet olsun. Bu durma söylenecek birşey var o da; VATAN SAĞOLSUN...
  • Misafir 23 saat önce
    Allah rahmet eğlesin.
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:15
    Hakkini helal et memedim.Bizim sende yok ama yinede helal olsun.
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:05
    hakkını helal etsin, vatanın ekmeğide ona helal olsun
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:03
    allah rahmet eylesin. ailelere sabır versin . şehitler ölmez vatan bölünmez
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