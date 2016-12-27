Şehit er Mehmet Ünal son yolculuğuna uğurlandı

27 Aralık 2016 Salı, 14:59:27 | Güncelleme: 15:54:55
Acılı anne: Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 19 Aralık günü El-Bab'da yaralandıktan sonra bir haftadır tedavi gördüğü Gaziantep'te dün şehit olan 22 yaşındaki sözleşmeli er Mehmet Ünal, Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
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Şehit için ilçe meydanında düzenlenen cenze törenine anne Perihan, baba Yaşar Ünal, bir yıllık nişanlısı Özge Utku ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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Baba Yaşar Ünal, yakınlarının yardımıyla güçlük ayakta dururken, oğlunun tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.
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Yılbaşından sonra evlilik planları yaptığı nişanlısını kaybeden Özge Utku ise askeri üniforma ile törene katıldı.
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Acılı anne Perihan Ünal da oğlunun fotoğrafını eline alıp, "Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.