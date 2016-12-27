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Şehit er Mehmet Ünal son yolculuğuna uğurlandı

27 Aralık 2016 Salı, 14:59:27

Acılı anne: Bir Mehmet gider, bin Mehmet gelir

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    Fırat Kalkanı Harekatı'nda 19 Aralık günü El-Bab'da yaralandıktan sonra bir haftadır tedavi gördüğü Gaziantep'te dün şehit olan 22 yaşındaki sözleşmeli er Mehmet Ünal, Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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    Şehit için ilçe meydanında düzenlenen cenze törenine anne Perihan, baba Yaşar Ünal, bir yıllık nişanlısı Özge Utku ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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    Baba Yaşar Ünal, yakınlarının yardımıyla güçlük ayakta dururken, oğlunun tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 22 saat önce
    Canım şehidim. Mekanın cennet makamın âli olsun.
  • Misafir 23 saat önce
    milletimizin başı sağolsun.Allah rahmet eylesin.
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 15:25
    :( Allah şehidimize rahmet eylesin. Ailesine de acil sabırlar ihsan eylesin :(
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