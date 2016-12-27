28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
MANİSA
GÜNDEM

Manisa'da eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan kişinin cezası belli oldu

Manisa'da boşanmak isteyen eşinin evine pencereden gizlice girip eşini 30, kayınvalidesini ise 17 yerinden bıçaklayan öfkeli eş için mahkeme tarafından 36 yıl hapis cezası uygun görüldü

27 Aralık 2016 Salı, 15:31:51 Güncelleme: 15:38:25 İHA

Manisa'nın Soma ilçesinde kendisinden boşanmak isteyen eşini ve eşinin annesini defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan Mustafa K.'nın cezası belli oldu. Soma Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Mustafa K., eşi Zehra K. ve kayınvalidesi Hacer Y.'yı öldürmeye teşebbüsten 33 yıl, haneye tecavüzden 2 yıl ve kesici alet bulundurmaktan da 1 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 36 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 19 Ağustos tarihinde kendisinden boşanmak isteyen eşi ve eşinin annesini defalarca bıçaklayan ve ağır yaralanan Mustafa K.'nın Soma Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davası sonuçlandı. Mahkeme Mustafa K.'ya, eşi Zehra K. ve kayınvalidesi Hacer Y.'yı öldürmeye teşebbüsten 33 yıl, haneye tecavüzden 2 yıl ve kesici alet bulundurmaktan da 1 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 36 yıl hapis cezasına mahkum etti.

ANNELİK İÇ GÜDÜSÜYLE KIZININ ÖNÜNE ATLADI

Davayı takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör basın açıklaması yaparak, "19 Ağustos 2016 günü Soma'da boşanmak istediği eşi Mustafa K. tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmeye çalışıldı Zehra K. annesi Hacer Y. ise o an, annelik iç güdüsüyle kızının önüne atlayarak bıçaklandı. Annelik iç güdüsüyle Zehra da bebeğini karyolanın altına saklamamış mıydı? Zehra ve annesi Hacer günlerce yaşam mücadelesi verdi.

Zehra ise ilk gözlerini açtığı andan itibaren içinde yaşattığı umuduyla bizlere de umut oldu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak bizim de müdahil olduğumuz davada, Mustafa K. bugün karar duruşmasında verilen kararla Zehra K. ve Hacer Y.'yı öldürmeye teşebbüsten 33 yıl, haneye tecavüzden 2 yıl ve kesici alet bulundurmaktan da 1 yıl hapis cezası alarak toplamda 36 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kadına yönelik şiddet davalarında ceza indirimlerinin uygulanmaması için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak davaların takipçisi olacağız. Zehra gibi yaşama enerjisiyle dolu kadınlar daha çok yaşasın diye, tüm kadınların yaşama hakkı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Buradan bir kez daha tüm kadınları, bütün kadınlar ve çocuklar için mücadele etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

EVİN PENCERESİNDEN GİRDİ

İddiaya göre, yaklaşık 3 yıl önce evlendiği kocasından şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen bir çocuk annesi Zehra K. (18) bir süre önce Turgutalp Mahallesi Konak Sokak'ta yaşayan ailesinin yanına yerleşmiş, karısının tekrar eve dönmesini isteyen Mustafa K. (21), defalarca yaptığı birleşme teklifine ret yanıtını alınca kayınpederinin evini basmıştı. 19 Ağustos sabah saat 09.00 sıralarında kayınpederinin işte olduğu sırada evin penceresinden eve giren Mustafa K., eşi Zehra K.'yı yaklaşık 30 yerinden bıçaklamış, kayınvalidesi Hacer Y.'yı da yaklaşık 17 yerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan Mustafa K. Soma'nın çıkışında emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu güvenlik güçlerine sığındı
GÜNDEM

13 yaşındaki kız çocuğu güvenlik güçlerine teslim ...
Danıştay, valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmeliği iptal etti
GÜNDEM

Danıştay'dan 'İmam hatip' kararı
Antalya'da bunalıma giren hostes canına kıydı
GÜNDEM

Bunalıma giren hostes canına kıydı!
İzmir'de okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEM

Minik Nehir'in acı sonu!
Meclis Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
GÜNDEM

Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
İzmir'de bir kadın kendini astı
GÜNDEM

Bahçeye çıkan kızı buldu!
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
GÜNDEM

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! SEFERLER...
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI