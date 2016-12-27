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Bülent Turan
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Bülent Turan'dan CHP'ye: Söyleyecek sözünüz yoksa slogan atarsınız

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP, parlamentonun kurallarına riayet etmiyor, parlamentonun çalışmalarını sabote ediyor" dedi

27 Aralık 2016 Salı, 15:49:12 Güncelleme: 15:51:07 AA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin, anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde parlamentonun kurallarına uymadığını ve çalışmaları sabote ettiğini belirterek, "Eğer söyleyecek sözünüz, yapacak muhalefetiniz yoksa slogan atarsınız." dedi.

Turan, yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu çalışmalarını değerlendirdi.

CHP'nin, anayasa tartışmalarının başlamasından bu yana parlamenter rejimden yana olduğunu açıkladığına dikkati çeken Turan, "Ama CHP’nin Anayasa Komisyonundaki tavrı tam tersine bir durum arz ediyor. CHP, parlamentonun kurallarına riayet etmiyor, parlamentonun çalışmalarını sabote ediyor." diye konuştu.

Turan, teklifin tümü üzerinde 5 günde toplam 45 saat konuşma yapıldığının altını çizerek, "Bu sürenin neredeyse dörtte üçünde CHP milletvekillerinin konuştu. Düşünün ki sadece bir milletvekilinin konuşma süresi 2 saat 50 dakikaydı." ifadesini kullandı.

Anayasa Komisyonu üyelerinin, teklifin üzerinde yeterince konuşulduğuna kanaat getirerek maddelere geçilmesine karar verdiğini anımsatan Turan, şöyle devam etti:

"CHP ise komisyonun bu iradesine karşı çıkarak kavga çıkardı, sloganlar attı. Eğer söyleyecek sözünüz, yapacak muhalefetiniz yoksa slogan atarsınız. CHP, kendine güveniyorsa milletvekillerini ikna eder, teklifin komisyondan geçmesini engeller. Ama bunu yapamadığı için zora başvuruyor. Şimdi sormak gerekmez mi, 'sizin istediğiniz parlamenter rejim bu mu' diye. CHP, ne parlamenter rejime ne başkanlık sistemine ne de Cumhurbaşkanlığı sistemine saygı duyuyor. CHP, bizatihi demokrasinin kendisine, demokratik işleyişe saygı duymuyor. CHP, tek parti dönemi gibi bir tahakküm dönemi arzuluyor olabilir. Nitekim komisyonda konuşan CHP'li bir vekil 'millet her zaman doğru kararı vermez' diyerek CHP'nin ne düşündüğünü ortaya koymuş oldu."

Bülent Turan, parlamentonun, iradesini CHP karşısında çiğnetmeyecek kadar demokratik bilince sahip olduğunu vurgulayarak, "CHP’nin bütün provokasyonlarına rağmen kararlılıkla süreci İçtüzüğe ve hukuka uygun bir şekilde yürüteceğiz. Dün iki madde kabul edildi. Daha fazla hızlanarak bu sürecin bir an evvel İçtüzüğe uygun olarak tamamlanmasını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

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