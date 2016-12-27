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Antalya'da asırlık nineyi polis ve itfaiye kurtardı

Antalya'da yaşayan 100 yaşındaki asırlık ninenin evinde yangın çıkınca, çevre sakinleri ve ekipler harekete geçti. Yarı baygın halde bulunan yaşlı kadın hastaneye götürüldü

27 Aralık 2016 Salı, 16:41:00 Güncelleme: 16:53:12 İHA

Antalya'da yalnız yaşadığı dairede kendisinden haber alınamayan 100 yaşındaki Fitnat Pekcan, polis ve itfaiye tarafından kapısı kırılan evde baygın halde bulundu.

Olay, saat 14.45 sırasında Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesi 312 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Çevre esnafı, her gün pencerede görünen ve kendileri ile sohbet eden, 2 çocuk 4 torun sahibi 100 yaşındaki Fitnat Pekcan'ı bugün göremeyince meraklandılar.

Kapıyı çalmalarına rağmen yalnız yaşayan Pekcan'dan ses alamayan esnaflardan Bayram Gönül, durumu polise bildirdi. Eve gelen polis önce yaşlı kadının yakınlarına ulaştı ardından itfaiyeye haber verdi. Mahalle arasında semt pazarının olması nedeniyle itfaiye binaya yürüyerek gelebildi. Kapı itfaiye tarafından açıldı.

Eve giren polis, tüp gaz kokusunun gelmesi üzerine evi havalandırdı. Aramalar sonucu Fitnat Pekcan'ın yarı baygın halde koltukların arasında bulundu. Su içirilen yaşlı kadın kendine gelmesiyle birlikte gelini Gülser Pekcan tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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