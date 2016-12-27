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cumhurbaşkanlığı külliyesi, polis
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki polislerin üniformaları yenilendi

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın görevi polislere devretmesi sonrası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üniformalarda da değişikliğe gidildi

27 Aralık 2016 Salı, 17:13:58 Güncelleme: 17:36:25 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'ne bağlı polislerin üniformaları yenilendi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yayınlanan kanun hükmünde kararname ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın görevi polislere devretmesi sonrası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üniformalarda da değişikliğe gidildi. 

Cumhurbaşkanlığı Saygı Nöbetçileri'nin daha önce giydiği açık mavi tören üniformasının rengi turkuvaz oldu. Göğüs bölgesinde tek düğme ve işlemeler de değiştirilerek iki yanda olacak şekilde çift düğmeli oldu. Daha önce lacivert renkteki dik yakalar ise yine turkuvaz üzeri altın rengi işlemeli klasik yaka olarak tasarlandı. Askerlerin beyaz kaskları, polislerde yeni tasarımda altın sarısına çevrildi. Altın renkli tokalı beyaz palaskalar ise Cumhurbaşkanlığı Forslu sarı renkli palaskalarla yenilendi.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 6 saat önce
    kusura bakmasınlar ama iyi değil.daha iyisi yapılabilir..kemer ve miğfer, üniforma rengine uymuyor...üniforma çok bol...ne bilem ya olmamış işte...eski üniformaları güzeldi bence
  • Misafir 13 saat önce
    Muhafız alayı için büyük kayıp bu
  • Misafir 17 saat önce
    Etkileyici değil.
  • Misafir 21 saat önce
    renk nedir
  • Misafir 21 saat önce
    Yakışır
  • Misafir 22 saat önce
    Bence yeni bir Tasarimci arasinlar..
  • Misafir 22 saat önce
    Turkuaz nedirya mavi mavi şirinler gibi adam gibi kamuflaj giydirsinler
  • Misafir 22 saat önce
    Zevksizlik, şekilsizlik..
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