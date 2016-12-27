Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki polislerin üniformaları yenilendi

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'ne bağlı polislerin üniformaları yenilendi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından yayınlanan kanun hükmünde kararname ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın görevi polislere devretmesi sonrası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üniformalarda da değişikliğe gidildi.
Cumhurbaşkanlığı Saygı Nöbetçileri'nin daha önce giydiği açık mavi tören üniformasının rengi turkuvaz oldu. Göğüs bölgesinde tek düğme ve işlemeler de değiştirilerek iki yanda olacak şekilde çift düğmeli oldu. Daha önce lacivert renkteki dik yakalar ise yine turkuvaz üzeri altın rengi işlemeli klasik yaka olarak tasarlandı. Askerlerin beyaz kaskları, polislerde yeni tasarımda altın sarısına çevrildi. Altın renkli tokalı beyaz palaskalar ise Cumhurbaşkanlığı Forslu sarı renkli palaskalarla yenilendi.
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Misafir 6 saat öncekusura bakmasınlar ama iyi değil.daha iyisi yapılabilir..kemer ve miğfer, üniforma rengine uymuyor...üniforma çok bol...ne bilem ya olmamış işte...eski üniformaları güzeldi bence00
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Misafir 13 saat önceMuhafız alayı için büyük kayıp bu00
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Misafir 17 saat önceEtkileyici değil.00
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Misafir 21 saat öncerenk nedir00
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Misafir 21 saat önceYakışır03
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Misafir 22 saat önceBence yeni bir Tasarimci arasinlar..30
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Misafir 22 saat önceTurkuaz nedirya mavi mavi şirinler gibi adam gibi kamuflaj giydirsinler30
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Misafir 22 saat önceZevksizlik, şekilsizlik..30