Müjgan Ekin, Cerablus'ta ortaya çıktı

Şırnak'da gözaltına alındıktan sonra kaybedildiği ileri sürülen Hurşit Külter'in Kerkük'te ortaya çıkmasının ardından 2 aydır kendisinden haber alınamayan Sur Belediye Meclis Üyesi DBP'li Müjgan Ekin'in de Cerablus'ta olduğu belirtildi. Baba Esat Ekin, "Kızım annesini arayarak Cerablus'ta olduğu söylemiş" dedi.

Ankara Batıkent'te gözaltına alındıktan sonra gözaltında kaybedildiği öne sürülen Diyarbakır Merkez Sur İlçe Belediye Meclis üyesi ve Özgür Gün TV program yapımcısı Müjgan Ekin'in Suriye'nin Cerablus kentinde olduğu ortaya çıktı.

Kızından 2 aydır haber alamadıklarını söyleyen baba Esat Ekin:

"24 Ekim tarihinde Ankara Batıkent'te mobese kayıtları ve görgü tanıklarına göre emniyet mensubu olduğu söylenen iki kişi tarafından takip edildiği ve gözaltına alındığını öğrendik. Yaptığımız girişimlere rağmen bir sonuç elde edemedik. Nerede olduğunu öğrenemedik. Kızım 25 Aralık'ta annesini arayarak, 'Beni 45 gün gözaltında tuttular, işkence yaptılar ve sonra getirip Cerablus'a bıraktılar' demiş. Benim kızımın oraya nasıl ve kimler tarafından götürüldüğünün ortaya çıkarılmasını ve geri getirilmesini istiyorum" dedi.

CHP VE HDP MECLİSE ÖNERGE VERMİŞTİ

"Müjgan Ekin nerede?" denilerek medyada yer alan Müjgan Ekin'in durumuna ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verilmişti.

HURŞİT KÜLTER DE KERKÜK'TE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın kurduğu barikatların temizlenmesi için başlatılan operasyonlar sırasında, 27 Mayıs'ta kayıp olduğu belirtilen ve sosyal medyada 'gözaltında kaybedildiği ileri sürülen DBP Şırnak il yöneticisi Hurşit Külter'in Irak'ın Kerkük kentinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR