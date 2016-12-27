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Ardahan'da 300 ton kar şehir dışına taşındı

Ardahan Belediyesi, bir günde 300 ton ağırlığında 35 kamyon kar kütlesini şehir dışına taşıdı

27 Aralık 2016 Salı, 18:22:56 Güncelleme: 18:24:16 AA

Kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da belediye ekipleri, bir günde 35 kamyon kar kütlesini şehir dışına taşıdı.

Ardahan Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Dede, yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışının ardından Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak ve İnönü caddelerinde karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü, bu çalışmalara bugün yoğunluk verdiklerini söyledi.

Karla mücadele çalışmalarını 9 araç ve 10 temizlik görevlisi ile devam ettirdiklerini anlatan Dede, "Bugün itibarıyla çalışmalarımız yoğunluk kazandı. Çünkü cadde ve sokaklarda kar kütleleri birikti. Şu an sadece üç caddemizde toplam 35 kamyon kar kent dışına taşındı." dedi.

Dede, bir günde şehir dışına taşınan kar kütlesinin toplam ağırlığının 300 ton olduğunu, kar kütlelerinin il merkezi dışındaki Halil Efendi Mahallesi'ne götürüldüğünü sözlerine ekledi.

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