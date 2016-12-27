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Şenol Buran
GÜNDEM

Cumhuriyet çalışanının tutuklanma gerekçesi "hakaret"

Cumhuriyet gazetesinde kantinci olarak çalışan Şenol Buran'ın, biri polis memuru, diğeri gazete güvenlik amiri olan iki tanığın "şüphelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği" yönündeki ifadeleri ve suçu inkar eden şüphelinin tanıklara baskı yapabilme ihtimali üzerine tutuklandığı öğrenildi

27 Aralık 2016 Salı, 18:33:26 Güncelleme: 18:35:09 AA

Cumhuriyet gazetesi çalışanı Şenol Buran'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma gerekçesinin, gazetenin güvenlik amiri ve bir polis memurunun tanık olarak verdiği ifadeler ile suçunu inkar eden şüphelinin tanıklara baskı yapabilme ihtimali olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Buran'ın hakimlik ifadesinde, Cumhuriyet gazetesinde çaycılık yaptığını anlatarak, ''Olay günü, özel güvenlik görevlisine çay götürdüm. Aramızda muhabbet ettik. Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a geldiğini, bu sebeple trafiğin yoğun olduğunu söyledi. Zaten uykusuzdum. Cumhurbaşkanı'nın yan tarafta bulunan otele geldiğini söyledi. Ancak ben Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim. Tanıkların beyanlarında geçen sözleri kullanmadım." dediği öğrenildi.

Olayla ilgili tutulan tutanağa ilişkin de beyanda bulunan Buran'ın, tutanağı düzenleyen Y.Y. ile konuşmadığını, iki sene önce tartıştıklarını söylediği kaydedildi.

Nöbetçi hakimliğin ise üzerine atılı "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunan Buran'ın suçu inkar ettiği için tanıklar üzerinde baskı oluşturma ihtimalini ve soruşturmanın devam etmesini göz önüne alarak tutuklama kararı verdiği belirtildi.

TANIK BEYANLARI

Olaya ilişkin bilgisine başvurulan polis memurunun ifadesinde, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalıştığını, olay günü Cumhuriyet gazetesinde görev yaptığı sırada özel güvenlik amirinin yanına çaycının geldiğini anlattığı bildirildi.

Çaycının, özel güvenlik görevlisinin yanında "Cumhurbaşkanı yüzünden yolların kapatıldığını" söylediğini aktaran tanık polisin, "Bunun üzerine özel güvenlik görevlisi de çaycıya 'Cumhurbaşkanı'nın bir programı var ve geliyor. Belki de buraya gelip çay içmek isteyecek.' dedi'' beyanında bulunduğu ifade edildi.

Polis memurunun, Buran'ın da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini ve kısa süreli tartışma yaşandığını, bunun üzerine de olaya ilişkin tutanak tutulduğunu söylediği aktarıldı.

Gazetenin güvenlik amirinin de verdiği ifadede, olay günü Şenol Buran'ın yanına geldiğini ve sohbet etmeye başladıklarını belirterek, şu beyanlarda bulunduğu kaydedildi:

"Bu sırada çaycının, Cumhurbaşkanı'nın yolları kapattığını söylemesi üzerine 'Cumhurbaşkanımızın programı var gelmesin mi?' dedim. O esnada yanımızda bulunan ve gazetede görevli polis memuru da çaycıya 'Cumhurbaşkanımız hakkında böyle konuşamazsın.' şeklinde ikazda bulundu. Ben de 'Buraya kadar gelmiş, belki burayı da ziyaret ederek çay içmek isteyecek.' dedim. Bu sefer çaycı, Cumhurbaşkanı'na hakaret etti. Bunun üzerine tartışma çıktı. Özel güvenliklerin araya girmesiyle çaycıyı uzaklaştırdılar."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 18 saat önce
    Ben ona çay vermem demiş.
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