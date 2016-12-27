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Elazığ'da seyir halindeki araç alev aldı

Elazığ'da seyir halindeyken motordan çıkan yangın sonucu sürücü kendini araçtan dışarı attı

27 Aralık 2016 Salı, 18:37:38 Güncelleme: 18:39:53 DHA

Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araç, motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay akşam saatlerinde Elazığ merkez Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Resul Kaçar yönetimindeki 23 FE 494 hafif ticari araç, Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde iken, motor bölümünden alev yükseldi. Yangını fark eden sürücü Resul Kaçar, aracı sağa çekip, kendini dışarı attı. İhbar üzene gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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