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İçişleri Bakanı Soylu: Güçlü bir Türkiye istenmiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin dünyanın en kilit toprak parçası üzerinde olduğunu ve güçlü bir Türkiye'nin istenmediğini söyledi

27 Aralık 2016 Salı, 18:39:35 Güncelleme: 18:41:09 AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 102. Dönem Kaymakamlık Kursunu bitiren kaymakamların görev yerlerinin belirleneceği Gölbaşı'ndaki Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen törene katıldı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, eski bakanlardan Muammer Güler, Vecdi Gönül ve Abdülkadir Aksu ile göreve yeni başlayacak kaymakamlar ve ailelerinin de hazır bulunduğu törenin açılışında 15 Temmuz darbe girişimi sinevizyonla anlatıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, 2002'den bu yana ciddi bir gelişme ve kalkınma hamlesi ortaya koyan Türkiye'nin, Orta Doğu coğrafyasında, 21.yüzyılın bu karanlık yüzüyle komşu olarak, dramların hemen hepsiyle yüzleşip, belli oranda etkilendiğini ifade etti.

Soylu, PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ ve YPG'nin destek aldığı küresel güç odakları ile birlikte hareket ederek "Türkiye’ye diz çöktürmeye" çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Kura törenine katılan genç kaymakamlara atandıkları yerleri daha müreffeh bir yer haline getirmeleri tavsiyesinde bulunan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl bir devletin memuru olduğunuzu, bu devletin nelerle karşı karşıya olduğunu bilin diye bunları anlatıyorum. Bazen gerçek, o kadar yalın ve çıplaktır ki gerçeğin o olduğuna ihtimal vermeyiz. 'Yok canim, bu kadar da basit olamaz' deriz ve geçeriz. Türkiye ile ilgili küresel gerçek şudur, Türkiye, dünyanın en kilit toprak parçası üzerindedir ve burada güçlü bir Türkiye istenmemektedir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Hatta sadece Türkiye değil, Orta Doğu’da istemiyorlar. Barışa yönelik bir ittifakı da istemiyorlar. İstemeyen kim? Buna ister 'Batı' deyin, ister 'küresel güç merkezleri' deyin, ne derseniz deyin. Ancak böyle bir irade var. Bakin Rusya ile ilişkilerimizi düzelttik, bunları gizli kapaklı kapıların ardında gerçekleştirmedik. bundan rahatsız olanlar ortaya çıktı. Batı basını homurdanıyor, 'Türkiye yüzünü doğuya mı çevirdi' yorumları yapılıyor. Türkiye, avantajları olan bir ülkedir. Türkiye, yüzünü ne yana çevirirse çevirsin fırsatları olan bir ülkedir."

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