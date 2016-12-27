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Altı yaşındaki Nehir'in fefci ölümü

İzmir'de anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Nehir Çağın servis aracının aniden hareket etmesi sonucu yaşamını yitirdi

27 Aralık 2016 Salı, 18:46:52 Güncelleme: 18:48:21 DHA

İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde 6 yaşındaki Nehir Çağın, servis minibüsünün aniden hareket ekmesiyle altında kalarak yaşamını yitirdi.

Gümüldür Murat Eren Anaokul'na giden 6 yaşındaki Nehir Çağın ile aynı eğitim kurumunda ilkokulda okuyan ablası Irmak Çağın, Ahmet Akmaral Caddesi üzerindeki evlerinin önünde gelince servis minibüsünden indi.

Bu sırada servis şoförü Adem Tulukçu'nun kendisini fark etmeyip hareket etmesi üzerine Nehir, minibüsün arka tekerinin altında kaldı. Kazayı fark eden sürücü Adem Tulukçu, ağır yaralanan talihsiz kızı yakındaki sağlık ocağına götürdü. Nehir Çağın'ın doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarmaya teslim olan şoför Adem Tulukçu, "Kazanın nasıl olduğunu bilmiyorum" derken, Nehir Çağın'ın ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

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