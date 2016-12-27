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Aydın
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Kız arkadaşı evlilik teklifini kabul etmedi, FETÖ diye ihbar etti

Aydın'da adliye zabıt katibi olan bir kişi, kendisiyle aynı meslekteki sevgilisine evlenme teklifi etti. Reddedilen zanlı sevgilisini FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla ihbar ett

27 Aralık 2016 Salı, 19:36:11 Güncelleme: 19:48:42 DHA

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde adliyede zabıt katibi 34 yaşındaki Erdoğan.K., iddiaya göre evlenmek teklifini geri çeviren kendisi gibi zabıt katibi 29 yaşındaki Kübra E.'nin FETÖ/PDY üyesi olduğu ihbarında bulundu.

Germencik Adliyesi'ndeki bu ilginç olay iddiaya göre şöyle gelişti. Germencik Asliye Ceza Mahkemesi'nde görev yapan zabıt katibi Erdoğan K. yaklaşık 1.5 yıldır konuştuğu kendisi gibi zabıt katibi Kübra E.'ye geçen hafta evlenme teklifinde bulundu. Kübra E., evlenme teklifine olumsuz yanıt verdi.

Teklifinin reddedilmesine sinirlenen Erdoğan K., hem evlenme teklifini reddeden Kübra E. hem de bunda sorumluluğu olduğuna inandığı onun arkadaşı M.S.'nin FETÖ/PDY üyesi olduklarını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu ihbar üzerine Kübra E. ve M.S.'nin önümüzdeki günlerde savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Bu arada M.S.'nin daha önce Erdoğan K.'nin kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğunu söyleyen Kübra E., kendisinin de tanık olarak ifade verdiğini söyledi. Kübra E., Erdoğan K. ile bir süre arkadaşlık yaptığını ve bunun herkes tarafından bilindiğini belirterek, "Kendisinden ayrılmamdan sonra bana ve arkadaşım M.S.'ye iftira ve tehditlerde bulunmaya başladı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Bu arada M.S.'nin hakkında ortaya atılan bu iddia nedeniyle iki kez rahatsızlanıp, hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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