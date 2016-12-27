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Türk Deniz Kuvvetleri Ege Denizi Kaçak Göçmen
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Düzensiz göç olaylarında yüzde 95 azalma

Türk Deniz Kuvvetleri, Ege Denizi'nde yaşanan düzensiz göç faaliyetlerinde yüzde 95 azalma olduğunu bildirdi

27 Aralık 2016 Salı, 19:57:17 Güncelleme: 20:00:41 DHA

Türk Deniz Kuvvetleri, Düzensiz Göç ile Mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, Ege Denizindeki girişimlerine yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen faaliyetlere destek amacıyla Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 11 Mart tarihinden itibaren Ege Denizinde Düzensiz Göç ile Mücadele faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

Türk Deniz Kuvvetlerine ait Tuzla Sınıfı Karakol Gemileri ile Ege Denizi’nde düzensiz göçün yoğun olarak yaşandığı bölgelerde karakol icra edildiği belirtildi.

Çanakkale, İzmir ve Dalaman’da konuşlu deniz helikopterleri ve deniz karakol uçakları ile uçuş icra edilerek keşif-gözetleme faaliyetlerine destek sağlandığı ifade edilirken, Ege Denizinde suüstü radarları ve elektro optik kameralar ile tarama yapıldığı ve gözetleme sistemleri ile sürekli olarak tanımlanmış deniz resmi oluşturulduğu kaydedildi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklama şöyle:

"Düzensiz Göç ile Mücadeleye verdiği destek kapsamında: 16 adet Tuzla Sınıfı Karakol Gemisi ile toplam 11640 saat seyir, Deniz Karakol Uçakları ve karaya konuşlu deniz helikopterleri ile toplam 299 sorti uçuş gerçekleştirilmiş ve icra edilen görevlerde 4955 düzensiz göçmen tespit edilmiş, bunlardan 3212 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı gemilerine, 333 düzensiz göçmen kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının düzensiz göç ile mücadele faaliyetlerine destek vermesi ve faaliyetlerinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülmesi sayesinde Ege Denizi’nde yaşanan düzensiz göç olaylarında yaklaşık yüzde 95 oranında azalma olduğu gözlemlenmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Düzensiz Göç ile mücadele faaliyetlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığına sağlanan desteğe etkinlikle ve kararlılıkla devam edilmektedir."

 

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