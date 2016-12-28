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İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa yakasındaki 7 ilçede, 30 Aralık Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak

27 Aralık 2016 Salı, 20:04:33 Güncelleme: 28 Aralık 2016 Çarşamba, 08:59:35 AA

Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı bölgelerine, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 30 Aralık Cuma günü elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Çatalca'da Karamandere Mahallesi, Karaman Dere Sokak, Müjde Çıkmazı Sokak, Müni̇r Sokak, Müsli̇m Çıkmazı Sokak, Müstesna Sokak, Nakış Çıkmazı Sokak, Karacaköy Merkez Mahallesi, Açelya Çıkmazı Sokak, Mustafa Kemalpaşa Caddesi, Ferah Çıkmazı Sokak, Karacaköy Caddesi, Rehber Çıkmazı Sokak, Nari̇n Sokak ve civarında 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Sarıyer'de Ki̇reçburnu Mahallesi, Ada Sokak, Prof. Dr. Aykut Barka Caddesi, Alparslan Sokak, Akgül Sokak, Ülker Sokak, Duygu Sokak, Mehmet Efendi̇ Çıkmazı Sokak, Sümbül Sokak, Akpınar Sokak, Akdeni̇z Sokak ve civarı 09.00-13.00, Ayazağa Mahallesi, 208. Sokak, 131. Sokak, 130. Sokak, 128. Sokak ve civarı ise 13.00-16.30 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Güngören'de, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi, Nadide Caddesi, Nadide Çıkmazı Sokak ve civarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Bayrampaşa'da, Terazi̇dere Mahallesi, Gürsoy Sokak, Rüya Sokak, Karaman Sokak, Güneş Caddesi, Funda Sokak, Feza Sokak, Hakan Sokak ve civarında 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Küçükçekmece'de, Fevzi̇ Çakmak Mahallesi, 904. Çıkmaz Sokak, 2. Bülbül Sokak, 2. Fabri̇kalar Sokak, Halkalı Caddesi, İzmi̇r Sokak, Kanarya Sokak, Konfor Sokak, Kuzey Sokak, 6. Yıldız Sokak ve civarı 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Esenyurt'ta, Atatürk Mahallesi, Akarsu Sokak, Dağhan Sokak, Savaş Sokak ve civarında 09.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Beylikdüzü'nde, Beylikdüzü OSB Mahallesi, 4. Cadde, 5. Cadde ve civarına 15.00-19.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

 

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