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Kar tatili ilan edilen şehirler! 28 Aralık 2016

27 Aralık 2016 Salı, 20:11:34

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 28 Aralık'ta bazı bölgelerde okullara kar tatili ilan edildi

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    SAMSUN

    Samsun'un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (çarşamba) için bir gün tatil edildi.

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    Samsun'un Havza, Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu bu 3 ilçede eğitime de ara verildi.

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    28 Aralık Çarşamba günü üç ilçede okulların tatil edildiği açıklandı. Bu bölgelerde kar yağışının gün boyu devam ettiği ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu belirtildi.

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