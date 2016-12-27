28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Silivri 15 Temmuz Darbe girişimi
GÜNDEM

Silivri'de darbe girişimi davası

İstanbul'da ilk 15 Temmuz darbe girişimi davası Silivri'de başladı

27 Aralık 2016 Salı, 20:36:37 Güncelleme: 20:41:44

Silivri'de görülmeye başlanan darbe girişimi davasında tutuklu sanık Ayhan Sevim, ByLock kullanmadığını ve FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürüp:

"FETÖ'yü ve diğer tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Suçsuzum. Şerefle hizmet ettiğim mesleğime geri dönmek istiyorum" dedi.

Silivri'de yapılan duruşmanın öğleden sonra savunmasına devam eden sözleşmeli helikopter pilotu Mehmet Barış Aktaş, suçlamaları kabul etmeyerek, vatan haini ve örgüt üyesi olmadığını, kendisine bu suçlamayı atanın bunu kanıtlamakla mükellef olduğunu belirtti. Tutuklu sanık komiser Muhammed Mustafa Işık da suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını söyledi.

Tutuklu sanık komiser yardımcısı Ayhan Sevim savunmasında, ByLock kullanmadığını, telefonun ikinci el aldığını belirterek:

"İçinde program var mı yok mu bilmiyorum. Bahçelievler'de Serhat adında bir kuaförden aldım. Bir arkadaşın tavsiyesiyle kuaför telefoncudan almış, ben de kuaförden aldım. Hırsızlık bürodan telefonu kontrol ettirdim. Bir sıkıntı olmadığını görünce de aldım. 2001 yılından beri aynı numarayı kullanıyorum. Çıkan haberlerde sevgililerin, masonların bile ByLock kullandığı şeklinde haberler çıkmış" dedi.

Mahkeme Başkanı Ferhat Demir de Sevim'e "FETÖ örgütünün de masondan bir farkı yok" dedi.

"FETÖ'YÜ VE DİĞER TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ LANETLİYORUM"

ByLock programının ne olduğunu bilmediğini, kullanmadığını ve FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığını ileri süren sanık Ayhan Sevim, "FETÖ'yü ve diğer tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Suçsuzum. Şerefle hizmet ettiğim mesleğime geri dönmek istiyorum" diye savunma yaptı.

"EKMEK ARASINDA GETİRİLEN TESTERE İLE FİRAR ETTİLER"

Tutuklu sanık Zafer Kuloğlu da savunmasında, Başakşehir İlçe Emniyet Müdür yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Ev aramasında Fetullah Gülen'e ait DVD'nin bulunmasına ilişkin, "Aramada ben evde değildim. Bir DVD ele geçirildiğini emniyette öğrendim. Bu DVD'nin evime nasıl geldiğini bilmiyorum. Yoksa bana ait ve bildiğim bir şey değil" dedi.

Kuloğlu'nun avukatı Hasan Türkmen, müvekkiline ev arama tutanağında isimleri bulunan polislerle arasında bir husumet olup olmadığını sordu.

Kuloğlu, evindeki arama tutanağında imzasının bulunan 2 polis hakkında yürütülen idari soruşturmada, kendisinin soruşturmacı olarak görev yaptığını söyledi.

Zafer Kuloğlu, ev arama tutanağında imzası olan 2 polisin, 44 kişinin şehit olduğu 29 Haziran'daki Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin Bahçeşehir polis merkezinde gözaltında tutulan 2 şüphelinin yakınlarının ekmek arasında verdiği testereyle nezarethane demirlerini keserek kaçtıkları sırada görevli olduğuklarını, kendisinin de bu olayda soruşturmacı olarak görevlendirildiğini söyledi.

Firar sırasında görevli polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını, soruşturmacı olarak da kendisinin görevlendirildiğini kaydeden Kuloğlu, hakkında soruşturma yürüttüğü polislerin isimlerini ev arama tutanağında gördüğünü belirtti.

Veli SARIBOĞA / İSTANBUL

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Darbe Komisyonu'ndan Org. Hulusi Akar'a 10 soru
GÜNDEM

Darbe Komisyonu'ndan Org. Akar'a 10 soru
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (28 Aralık 2016)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 28 Aralık günlüğü
Darbe komisyonundan Org. Hulusi Akar açıklaması
GÜNDEM

Darbe komisyonundan Org. Akar açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyon güçleri şuanda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar
GÜNDEM

Erdoğan'dan kritik El Bab açıklaması
Rize'deki tepki çeken paylaşıma soruşturma
GÜNDEM

Rize'deki tepki çeken paylaşıma soruşturma!
İstanbul'da 5'inci FETÖ iddianamesi kabul edildi
GÜNDEM

İstanbul'da 5'inci FETÖ iddianamesi kabul edildi
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR