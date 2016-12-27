Silivri'de darbe girişimi davası

Silivri'de görülmeye başlanan darbe girişimi davasında tutuklu sanık Ayhan Sevim, ByLock kullanmadığını ve FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığını ileri sürüp:

"FETÖ'yü ve diğer tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Suçsuzum. Şerefle hizmet ettiğim mesleğime geri dönmek istiyorum" dedi.

Silivri'de yapılan duruşmanın öğleden sonra savunmasına devam eden sözleşmeli helikopter pilotu Mehmet Barış Aktaş, suçlamaları kabul etmeyerek, vatan haini ve örgüt üyesi olmadığını, kendisine bu suçlamayı atanın bunu kanıtlamakla mükellef olduğunu belirtti. Tutuklu sanık komiser Muhammed Mustafa Işık da suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını söyledi.

Tutuklu sanık komiser yardımcısı Ayhan Sevim savunmasında, ByLock kullanmadığını, telefonun ikinci el aldığını belirterek:

"İçinde program var mı yok mu bilmiyorum. Bahçelievler'de Serhat adında bir kuaförden aldım. Bir arkadaşın tavsiyesiyle kuaför telefoncudan almış, ben de kuaförden aldım. Hırsızlık bürodan telefonu kontrol ettirdim. Bir sıkıntı olmadığını görünce de aldım. 2001 yılından beri aynı numarayı kullanıyorum. Çıkan haberlerde sevgililerin, masonların bile ByLock kullandığı şeklinde haberler çıkmış" dedi.

Mahkeme Başkanı Ferhat Demir de Sevim'e "FETÖ örgütünün de masondan bir farkı yok" dedi.

"FETÖ'YÜ VE DİĞER TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ LANETLİYORUM"

ByLock programının ne olduğunu bilmediğini, kullanmadığını ve FETÖ ile bir ilgisinin bulunmadığını ileri süren sanık Ayhan Sevim, "FETÖ'yü ve diğer tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Suçsuzum. Şerefle hizmet ettiğim mesleğime geri dönmek istiyorum" diye savunma yaptı.

"EKMEK ARASINDA GETİRİLEN TESTERE İLE FİRAR ETTİLER"

Tutuklu sanık Zafer Kuloğlu da savunmasında, Başakşehir İlçe Emniyet Müdür yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Ev aramasında Fetullah Gülen'e ait DVD'nin bulunmasına ilişkin, "Aramada ben evde değildim. Bir DVD ele geçirildiğini emniyette öğrendim. Bu DVD'nin evime nasıl geldiğini bilmiyorum. Yoksa bana ait ve bildiğim bir şey değil" dedi.

Kuloğlu'nun avukatı Hasan Türkmen, müvekkiline ev arama tutanağında isimleri bulunan polislerle arasında bir husumet olup olmadığını sordu.

Kuloğlu, evindeki arama tutanağında imzasının bulunan 2 polis hakkında yürütülen idari soruşturmada, kendisinin soruşturmacı olarak görev yaptığını söyledi.

Zafer Kuloğlu, ev arama tutanağında imzası olan 2 polisin, 44 kişinin şehit olduğu 29 Haziran'daki Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısına ilişkin Bahçeşehir polis merkezinde gözaltında tutulan 2 şüphelinin yakınlarının ekmek arasında verdiği testereyle nezarethane demirlerini keserek kaçtıkları sırada görevli olduğuklarını, kendisinin de bu olayda soruşturmacı olarak görevlendirildiğini söyledi.

Firar sırasında görevli polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını, soruşturmacı olarak da kendisinin görevlendirildiğini kaydeden Kuloğlu, hakkında soruşturma yürüttüğü polislerin isimlerini ev arama tutanağında gördüğünü belirtti.

Veli SARIBOĞA / İSTANBUL