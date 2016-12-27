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DBP Kars eski İl Eşbaşkanı Şengül Mehmetoğlu tutuklandı

Demokratik Bölgeler Partisi Kars eski İl Başkanı Şengül Mehmetoğlu ve Digor İlçe Eşbaşkanı Erol Bulut tutuklandı

27 Aralık 2016 Salı, 20:56:45 Güncelleme: 20:58:11 HABERTURK.COM

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars eski İl Başkanı Şengül Mehmetoğlu ve DBP Digor İlçe Eşbaşkanı Erol Bulut PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri ile Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında HDP ile DBP il başkanları ve yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişiye yönelik operasyon başlatılmıştı.

Operasyon kapsamında HDP ve DBP Kars İl Eşbaşkanlıklarında Polis tarafından arama yapılmıştı. Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan DBP Kars eski İl Başkanı Şengül Mehmetoğlu ve Erol Bulut'un PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde de DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy ile 1 parti yöneticisi PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

Tacettin DURMUŞ/ KARS

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