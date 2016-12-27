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Ankara düşük hapı
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Ankara'da "düşük hapı" operasyonu

Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanan düşük haplarını sattığı iddia edilen 9 kişiden 2'si tutuklandı

27 Aralık 2016 Salı, 21:43:28 Güncelleme: 21:45:22 AA

Ankara'da Sağlık Bakanlığının yasakladığı "düşük" haplarını sattığı ileri sürülen 9 kişiden 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığınca yasaklanmasına rağmen yurda kaçak yollardan sokulan ve gebeliklerin sonlandırılması amacı ile kullanıldığı öğrenilen hapların internet üzerinden satıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, kurdukları internet sitesi üzerinden hapların tanıtımını yaparak sattıkları öğrenildi. Operasyonda çok sayıda yasaklı hap hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.E. sevk edildiği mahkemece örgüt yöneticisi olduğu gerekçesi ile tutuklandı. Bu suçtan adli kontrol şartı ile serbest bırakılan ancak kasten adam öldürmek dahil beş ayrı suçtan aranan M.K.Z. ise söz konusu suçlardan tutuklandı. Diğer 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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