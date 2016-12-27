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Erzincan Yakıt tankeri
GÜNDEM

Erzican'da hareketli gece

Erzincan’da, frenleri boşalan akaryakıt tankerinin sürücüsünün yardım istemesiyle, polis ve itfaiye ekipleri alarma geçti

27 Aralık 2016 Salı, 22:36:23 Güncelleme: 22:40:40 AA

Erzincan’da frenleri boşalan yakıt tankeri, polis ekiplerinin çalışması, sürücünün ustaca manevrasıyla, kaza yapmadan durduruldu.

Samsun'dan Erzincan'a yakıt taşıyan Abdurrahman Kılıç idaresindeki tankerin frenleri, Sakaltutan mevkisinde aniden boşaldı.

Sürücünün durumu polise haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Erzincan-Sivas karayolu üzerinde yaklaşık 25 kilometre kontrolsüz bir şekilde seyreden tankerin önünde eskortluk yapan ekipler, seyir halindeki araç sürücülerini uyararak, yolu boşalttı. Yaklaşık 80 kilometre hızla Erzincan'a doğru giden tankerin kent merkezine girmesi üzerine ekipler kavşaklarda güvenlik önlemlerini artırdı.

Şehir merkezinde de kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden tanker, sürücüsünün refüje aracın lastiklerini sürtmesiyle Erzincan Adliyesi önünde güçlükle durdurulabildi.

Hazır bekleyen itfaiye ekipleri, lastiklerinden dumanlar yükselen tankere anında müdahale etti.

Tanker sürücüsü Kılıç, yaşadığı şoku uzun bir süre üzerinden atamazken, polis ekipleri ise akaryakıt yüklü tankerin durması üzerine derin bir nefes aldı. -"Polis ekiplerimizden Allah razı olsun"

Kılıç, olayla ilgili açıklamasında, seyir halindeyken bir patlama sesi duyduğunu ve ardından frenlerinin tutmadığını söyledi.

Polis ekiplerini arayarak yardım istediğini belirten Kılıç, "Sakaltutan'da arka lastiklerden gelen patlama sesinin ardından frenlerimin tutmadığını fark ettim. Bunun üzerine 155'i arayarak yardım istedim. Sakaltutan'dan Erzincan'a kadar frensiz bir şekilde geldim. Polis ekiplerinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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