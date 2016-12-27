28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Tekirdağ
GÜNDEM

Tekirdağ'da iki araç birbirine girdi: 7 yaralı

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı

27 Aralık 2016 Salı, 22:39:30 Güncelleme: 22:41:25 DHA

Tekirdağ'da hafif ticari araçla taksinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.  Kaza saat 19.00 sıralarında Tekirdağ-Hayrabolu karayolunun Osmanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Hayrabolu'dan Tekirdağ'a giden Figen Öztürk yönetimindeki ticari taksi ile karşıdan gelen Recep Kocabey'in kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışma sonucu meydana gelen kazada, takside bulunan sürücü Figen Öztürk, Soner Can, Güngör Öztürk ile hafif ticari araçta bulunan sürücü Recep Kocabey, Hande Kocabey, Hülya Kocabey ve Şükran Kocabey yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekipleri kaza sonucu sıkışan taksi sürücüsü Figen Öztürk'ü araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 8 saat önce
    hastalıklı olan onları o münübüsten indirenler
  • Misafir 9 saat önce
    kimsede insanlik kalmadi..yazik
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası
GÜNDEM

Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası
Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası
GÜNDEM

Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
Yanan araçtan polisin çıkardığı yaralı sürücü kaçtı
GÜNDEM

Yanan araçtan polis çıkardı arkasına bakmadan kaçtı
Tekirdağ'da AVM'de intihar
GÜNDEM

5'inci kattan atlayarak intihar etti
Tekirdağ'da bir kişi donmak üzereyken kurtarıldı
GÜNDEM

Donmak üzereyken kurtarıldı
Tekirdağ'da eğitime elektrik engeli
GÜNDEM

Tekirdağ'da eğitime elektrik engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
GÜNDEM

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! SEFERLER...
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI