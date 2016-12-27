28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Airat Vakhitov
GÜNDEM

Airat Vakhitov'un yargılanmasına başlandı

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

27 Aralık 2016 Salı, 23:15:11 Güncelleme: 23:18:49 AA

Antalya'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantısı bulunduğu iddia edilen sanık Airat Vakhitov'un yargılanmasına başlandı.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Airat Vakhitov, yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada yazılı ifadesini okuyan sanık Vakhitov, suçlamaları kabul etmediğini, 1997-1998 yıllarında Tataristan'da camide imamlık yaptığını ve sonra Çeçenlere yardım için Çeçenistan'a gittiğini belirtti.

Rus istihbaratının kendisini Çeçenlere yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına aldığını, bu süreç içinde Tacikistan'da Özbek teröristlerin kendisini esir aldığını ifade eden Vakhitov, "Daha sonra beni Afganistan'da Taliban'a teslim ettiler. Rus ajanı olduğumu iddia ettiler ve oradan da Amerikalılar beni Guantanamo üssüne sorgulamak amacıyla sevk etti. İki sene orada sorgulandıktan sonra bir suç bulamayınca beni Rusya'ya teslim ettiler." dedi.

Rusya'da 4 ay boyunca sorgulandığını anlatan Vakhitov, Rusya'daki sorgulamasında herhangi bir suçlama bulamayınca serbest bırakıldığını, daha sonra kaçarak Türkiye'ye sığındığını söyledi.

Vakhitov, ailesi ile Türkiye'ye geldiğini, çocuklarını Türk okullarına yazdırdığını belirterek, 2012'de Özgür Suriye Ordusu yetkililerinin talebi üzerine insani yardım amacıyla Suriye'ye gittiğini ve mültecilere yardımda bulunduğunu ifade etti.

Suriye'de yaralılara yardımda bulunduğu kaydeden Vakhitov, "2013'e kadar orada kaldım, o tarihte DEAŞ terör örgütü henüz yoktu. Orada da karışıklık çıkınca Türkiye'ye geri döndüm. Üzerimde ele geçirilen pasaport Özgür Suriye Ordusu yetkililerince temin edildi. Hayatta kalmak için bu yola başvurdum." diye konuştu.

Rusya Müslümanlarına ait İslam Sesi Haber sitesinde gazetecilik yaptığını, ele geçirilen fotoğrafların gazetecilik faaliyetlerine ilişkin olduğunu söyleyen Vakhitov, terör örgütünü sürekli eleştiren, sert yazılar kaleme aldığı için tehditler aldığını ifade etti.

Vakhitov, İstanbul'a iş bulmak için gittiğini, daha sonra ise ziyaret ve davet üzerine bir kaç defa daha İstanbul'da bulunduğunu ama Atatürk Havalimanına yönelik gerçekleştirilen saldırı ile bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

"IŞİD/DEAŞ TEHLİKELİ, ALÇAK, SAPIK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Sosyal medya üzerinden IŞİD/DEAŞ terör örgütüne sürekli tepki gösterdiğini ve sert açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Vakhitov, "IŞİD/DEAŞ terör örgütüne en fazla tepki gösteren, sert açıklamalarda bulunan kişiyim. Bu nedenle örgüt mensuplarından sürekli tehdit aldım, onların alçak eylemlerine ilişkin çok sayıda makale yazdım. IŞİD/DEAŞ tehlikeli, alçak, sapık bir terör örgütüdür, bunlara katılmayı dindar bir kişi olarak haram olarak görüyorum." dedi.

Vakhitov, suçlamalar yüzünden DEAŞ terör örgütü mensupları ile aynı koğuşta yatmak zorunda kaldığını, terör örgütü üyesi olma suçlamasından dolayı üzüntü duyduğunu söyleyerek, tahliye veya beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanık Vakhitov'un avukatı Nurali Çitil ise müvekkilinin gazeteci ve araştırmacı olduğunu belirterek, yazılı ve görsel basında IŞİD/DEAŞ terör örgütüne karşı yazılar yazdığı için örgüt mensupları tarafından sürekli tehditler aldığını savundu.

Müvekkilinin IŞİD veya DEAŞ terör örgütü ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını öne süren Çitil, "Bir DEAŞ üyesinin Türkiye'de bir okula çocuğunu göndermesi mümkün değildir. Müvekkilim gözaltına alındıktan sonra Rusya'ya iade edileceğinden korkarak, gerçek kimlik bilgilerini açıklamamıştır. Sırf dini ve siyasi düşünceleri dolayısıyla Rusya'ya iade edileceğinden korkmaktadır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı Hacı Mehmet Güdül, esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, sanığın "terör örgütü üyesi olma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

OLAY

Antalya Döşemealtı ilçesinde 7 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Airat Vakhitov, "DEAŞ terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İDO'dan yılbaşına özel seferler
GÜNDEM

İDO'dan yılbaşına özel seferler
TSK'dan Fırat Kalkanı Herakatı açıklaması
GÜNDEM

44 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi
Gelinini ve torununu 150 bin TL’ye DEAŞ’tan kurtardı
GÜNDEM

Evini satıp DEAŞ'tan torununu aldı
Rus Büyükelçi Karlov'a suikast Samanyolu TV'de işlenmiş
GÜNDEM

Karlov'a suikast Samanyolu TV'de
İstanbul'da metro seferlerinde aksama
GÜNDEM

İstanbul'da metro seferlerinde aksama
İstanbul'da elektrik kesintisi
GÜNDEM

İstanbul'da elektrik kesintisi
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR