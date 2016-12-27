28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kırşehir Demet Resuloğlu Çetin
GÜNDEM

Kırşehir HDP İl Başkanı Demet Resuloğlu Çetin tutuklandı

Kırşehir'de HDP İl Başkanı Demet Resuloğlu Çetin, "PKK üyeliği, kırsala eleman kazandırma ve örgüt propagandası" suçlamaları gerekçesiyle tutuklandı

27 Aralık 2016 Salı, 23:21:13 Güncelleme: 23:27:49 HABERTURK.COM

Aykut AKTAŞ/ KIRŞEHİR

Kırşehir'de HDP İl Başkanı Demet Resuloğlu Çetin'in de aralarında bulunduğu 14 kişi "PKK üyeliği, kırsala eleman kazandırma ve örgüt propagandası" suçlamalarıyla tutuklandı.

PKK terör örgütünün kırsaldaki faaliyetlerine destek verdikleri gerekçesiyle terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında gözaltına alınan 22 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında HDP İl Başkanı Demet Resuloğlu Çetin'in de bulunduğu 14 kişi "PKK üyeliği, kırsala eleman kazandırma ve örgüt propagandası" suçlamalarıyla tutuklandı. 7 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kırşehir'de 22 HDP yöneticisi gözaltına alındı
GÜNDEM

Kırşehir'de 22 HDP yöneticisi gözaltında
Kırşehir'de dolandırıcılık iddası
GÜNDEM

Büyü bozma bahanesiyle dolandırıcılık
Kırşehir'de yanmış ceset tespit edildi
GÜNDEM

Yanmış erkek cesedi bulundu!
Kırşehir'de ortağını öldüren adam hayatını kaybetti
GÜNDEM

"Beni affet" diyerek intihara kalkışan adam ...
Kırşehir'de borçlusunu öldüren zanlı intihar etmek istedi
GÜNDEM

Önce öldürdü, sonra 'Beni affet!' diyerek...
Kırşehir'de terör örgütü operasyonu!
GÜNDEM

Kırşehir'de terör örgütü operasyonu!
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
GÜNDEM

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! SEFERLER...
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...