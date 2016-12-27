Kırşehir HDP İl Başkanı Demet Resuloğlu Çetin tutuklandı

Aykut AKTAŞ/ KIRŞEHİR



Kırşehir'de HDP İl Başkanı Demet Resuloğlu Çetin'in de aralarında bulunduğu 14 kişi "PKK üyeliği, kırsala eleman kazandırma ve örgüt propagandası" suçlamalarıyla tutuklandı.



PKK terör örgütünün kırsaldaki faaliyetlerine destek verdikleri gerekçesiyle terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında gözaltına alınan 22 kişi, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen aralarında HDP İl Başkanı Demet Resuloğlu Çetin'in de bulunduğu 14 kişi "PKK üyeliği, kırsala eleman kazandırma ve örgüt propagandası" suçlamalarıyla tutuklandı. 7 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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