28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Muğla
GÜNDEM

Muğla'da okullara 'noel' uyarısı

Muğla'nın Marmaris İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü okullara yazı göndererek noel kutlamaları için para toplanmaması yönünden uyarıda bulundu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 00:52:01 Güncelleme: 00:58:00 İHA

Muğla'nın Marmaris İlçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü okullarda öğrencilerden noel kutlamaları için 50'şer lira para toplanmasına tepki göstererek okullara yazılı uyarı gönderdi.

Sosyal medyada paylaşılan uyarı yazısına hakaret ve küfür edilmesi üzerine müdürün resmi evrakı sosyal medyada paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulanacağı öğrenildi.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, velilerin okullarda noel kutlamalarına hazırlanıldığı ve hediyeleşme için ise 50'şer lira para toplandığı şikayeti üzerine ilçedeki okullara yazılı uyarı gönderdi.

Aldoğan, uyarı yazısında şu ifadelere yer verdi: "Müdürlüğümüze şifai olarak bildirilen şikayetler üzerine mevzuat dışı ders ve eğitimle alakası olmayan değer yargımızdan uzak bir takım kutlamalar için öğrencilerin özendirildiği ve öğrencilere yönlendirilme yapıldığı bilgileri ve şikayetleri gelmektedir. Dönem ve yıl sonu olması nedeniyle dersleri engelleyecek ve öğrencileri özendirici alışkanlıklara ve olumsuz davranışlara sevk edebilecek ya da özendirebilecek eğlence, şans oyunu, çekiliş ve yılbaşı adı altında öğrencileri ekonomik durumlarına göre farklı algılara sokabilecek, yılbaşı hediyeleşmesi, çam süslemesi, noel baba figürü ve benzeri milli ve manevi değerlerimizden uzak etkinliklerin yapılmaması ve bir aksaklığa meydan verilmemesi husunda gereğinin yapılmasını bilgileriniz ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim"

Resmi evrakın sosyal medyada paylaşılması üzerine bazı kişiler İlçe Milli Eğitim Müdürünün uyarı yazısına tepki gösterip hakaret ve küfür içeren yazılar paylaşması dikkat çekti. Bunun üzerine Züleyha Aldoğan, resmi evrakı elde edip sosyal medyada paylaşan ve kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sağlık çalışanlarından şiddet protestosu
GÜNDEM

Sağlık çalışanlarından şiddet protestosu
Muğla'da kuyuya düşen ineği kurtarmak için seferber oldular
GÜNDEM

Kurtarmak için seferber oldular
Tartıştığı kız arkadaşını pencereden atan genç tutuklandı
GÜNDEM

Kız arkadaşını pencereden attı, tutuklandı
Muğla'da sazlık alanda yangın
GÜNDEM

Muğla'da korkutan yangın
Muğla'da intihar
GÜNDEM

Nişanlısıyla tartıştı yaşamına son verdi
Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu üyeleri Marmaris'te
GÜNDEM

Kazan'dan sonra o ilçe için 'Gazi' unvanı önerisi
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"
2016'da DEAŞ'la irtibatlı bin 313 kişi tutuklandı
GÜNDEM

2016'DA DEAŞ'LA İRTİBATLI BİN 313 KİŞİ TUTUKLANDI
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR