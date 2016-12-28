Açıköğretimde 4 yanlış 1 doğruyu götürecek

Açıköğretim fakültesi programlarında okuyan 1.5 milyon öğrenciyi ilgilendiren iki önemli değişiklik oldu.

Bunlardan biri sınavlarda 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulaması bir diğeri de tek ders sınavlarının artık 3 derse çıkarılması.

Yanlış cevapların doğruları götüreceğini açıklayan ise YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç oldu. Saraç, açıköğretim fakültesi programlarından mezun olanlar için ölçme değerlendirme kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini söyleyerek, bunun için de açıköğretim sınavlarında 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi kararının alındığını belirtti.

Saraç, açıköğretim fakültesi programları arasında da meslek üreten programlar olduğuna değinerek, ölçme değerlendirme eşiğinin ise çok aşağıda kaldığını açıkladı.

MÜJDELİ HABER REKTÖRDEN GELDİ

Saraç “Bu programlardan çıkanların elde ettiği nitelikler, haklar, yetkiler örgündeki ile aynı ise buranın da ölçme ve değerlendirme kalitesinin yükseltilmesi lazım. Amacımız öğrencilerimizi zorlama, üzme değil.. Dört yanlış bir doğruyu götürecek ama eminim ki öğrencilerimiz daha fazla çalıştıklarında bu zorluğun üstesinden gelecekler” dedi.

Bu arada 1.5 milyon öğrenci için müjdeli haber Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’dan geldi. Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri’nden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını açıkladı.

Gündoğan, kayıtlı olduğu bölüm/programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin üç ders sınavına girebileceğini söyleyerek, böylece öğrencilerin dönem kaybetmeyeceğini vurguladı.

GAZETE HABERTÜRK