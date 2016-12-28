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AÖF sınavı
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Açıköğretimde 4 yanlış 1 doğruyu götürecek

Açıköğretim sınavlarında artık 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Açıköğretim öğrencileri için iyi haber ise tek ders sınavının 3’e çıkarılması

28 Aralık 2016 Çarşamba, 04:56:50 Güncelleme: 10:49:20

Açıköğretim fakültesi programlarında okuyan 1.5 milyon öğrenciyi ilgilendiren iki önemli değişiklik oldu.

Bunlardan biri sınavlarda 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulaması bir diğeri de tek ders sınavlarının artık 3 derse çıkarılması.

Yanlış cevapların doğruları götüreceğini açıklayan ise YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç oldu. Saraç, açıköğretim fakültesi programlarından mezun olanlar için ölçme değerlendirme kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini söyleyerek, bunun için de açıköğretim sınavlarında 4 yanlışın bir doğruyu götürmesi kararının alındığını belirtti.

Saraç, açıköğretim fakültesi programları arasında da meslek üreten programlar olduğuna değinerek, ölçme değerlendirme eşiğinin ise çok aşağıda kaldığını açıkladı.

MÜJDELİ HABER REKTÖRDEN GELDİ

Saraç “Bu programlardan çıkanların elde ettiği nitelikler, haklar, yetkiler örgündeki ile aynı ise buranın da ölçme ve değerlendirme kalitesinin yükseltilmesi lazım. Amacımız öğrencilerimizi zorlama, üzme değil.. Dört yanlış bir doğruyu götürecek ama eminim ki öğrencilerimiz daha fazla çalıştıklarında bu zorluğun üstesinden gelecekler” dedi.

Bu arada 1.5 milyon öğrenci için müjdeli haber Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’dan geldi. Gündoğan, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri’nden mezun olmasına tek dersi kalan öğrencilerin dönem uzatmamaları için uygulanan tek ders sınavlarının, bu yıldan itibaren üç derse çıkarıldığını açıkladı.

Gündoğan, kayıtlı olduğu bölüm/programlarda tüm dersleri alan ve üç dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilerin üç ders sınavına girebileceğini söyleyerek, böylece öğrencilerin dönem kaybetmeyeceğini vurguladı. 

GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 8
  • Misafir 2 saat önce
    lise de varmı bunu içinde
  • Misafir 3 saat önce
    Tamamen saçmalık
  • Misafir 4 saat önce
    Doğru yanlışı götürsün,yanlış doğruyu hiç götürmesin.
  • Misafir 4 saat önce
    mantık dışı bir sistem. Sıralama sınavı değil ki bu. Bilgi ölçme sınavı.İnsanların bildiklerini bilmedikleri yüzünden bilmemiş kabul etmek hiç adil değil. Başarı oranı düşeceği için İnsanlar daha fazla para ödeyecek. Kazanan üniversiteler olacak. Bu arada ben öğrenci değilim mezun oldum.
  • Misafir 4 saat önce
    kpss de olmayan sistem aöf de var saçma oldu kaldırın
  • Misafir 5 saat önce
    halen AÖF öğrencisi olarak 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesinin çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.Yetkililerinde dediği gibi bu uygulama AÖF ye kalite getirecek.
  • Misafir 5 saat önce
    Bu iyi oldu. Allah razı olsun.
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