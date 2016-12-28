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İzmir Çeşme’deki petrol sızıntısından oluşan deniz kirliliği
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"İzmir Çeşme’deki felaketin izi 2 ayda temizlenemez"

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Çeşme’de kayalıklara oturan gemiden denize sızan yaklaşık 50 ton yakıtın Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarında oluşturduğu kirliliği temizleme çalışmalarını sürdürüyor

28 Aralık 2016 Çarşamba, 05:10:48 Güncelleme: 05:16:44

İzmir Çeşme’de kayalıklara oturan gemiden denize sızan yaklaşık 50 ton yakıtın, Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarında oluşturduğu kirliliği temizleme çalışmaları sürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, en çok Paşalimanı’nı etkileyen yakıtı temizlemek için canla başla çabalıyor.

Çevre faciasına neden olan kaza Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) meclis toplantısında da gündeme geldi. EBSO üyesi emekli deniz subayı Nedim Anbar, yakıtın körfeze yayıldığını belirtti.

Gemi kaptanının görev yerini terk edip otomatik pilota bağlamış olabileceğini savunan Anbar, “Balıkçılar, geminin kayalıklara gittiğini görünce uyarmak için el kol işareti yapmışlar ama rota değişmemiş. Şahsi kanaatim; kaptanın gemiyi otomatik pilota alıp görev yerini terk etmesi kazaya neden oldu” dedi.

Kazaya çok geç müdahale edildiğini de savunan Anbar “Yetkililer, denizin 2 ayda temizleneceğini söylüyor. Belki yüzey temizlenir ama zeminin bu kadar kısa sürede temizlemesi mümkün değil. Çeşme’de turizm çok olumsuz etkilenecektir” diye konuştu.

MURAT ERVİN/GAZETE HABERTÜRK

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YORUMLAR 2
  • Misafir 8 saat önce
    Ilıca temizdi sanki..
  • Misafir 8 saat önce
    amerikada olsa milyar dolar ceza kesilirdi burdada kesilsin
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