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Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi: İzin vermiyorum

28 Aralık 2016 Çarşamba, 07:58:40 İHA

Kazıların kendisinden izin alınmadan yapıldığını öne süren Başkan Çerçi firma yetkilileri ile tartıştı

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    Manisa'da yaklaşık bir aydır özel bir internet erişim firması tarafından bütün şehre döşenmeye başlanan fiber kablolar nedeniyle kazılan cadde ve sokaklar vatandaşın tepkisine neden oldu. 

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    Bir mahalle ziyaretinde cadde ve sokakların halini gören Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve firma çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı. 

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    Manisa'da kış aylarının başlamasıyla birlikte merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler'de bir internet erişim firması tarafından yapılan fiber altyapı çalışmaları tepkiye neden oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Merkezefendi Mahallesi'nde yaptığı incelemelerde gördükleri karşısında şok oldu.

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YORUMLAR 17
  • Misafir 3 saat önce
    başkan daha sık sokaklara inmeli. haberim/onayım yok ne demek yahu..
  • Misafir 4 saat önce
    Büyükşehire bağlandı ilçeler haberi yok galiba
  • Misafir 5 saat önce
    belediye başkanı vatandaşa show yapıyor
  • Misafir 6 saat önce
    başkan işçiyi dövcek gibi konuşuyo o firmanın yetkilisine böyle konuşamaz
  • Misafir 6 saat önce
    pardon oraya hizmet geliyor.Fiber kabloda çok önemli bir hizmettir.Tabiki bu hizmetler gelirken bu sorunlarda olacaktır.O zaman nasıl çekilecek bu kablolar havadanmı
  • Misafir 6 saat önce
    Bu işler neden kış gelince yapılır???
  • Misafir 6 saat önce
    her yer köstebek yuvası gibi
  • Misafir 7 saat önce
    sonra adsl ile sınırsız 8 mb internet alırsınız...
  • Misafir 7 saat önce
    Başkan haklı nokta...
  • Misafir 7 saat önce
    izin almadan böyle bir işe nasıl girişilir. hayret ettim vallahi. yıl 2017 oldu hayret vallahi.
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