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Başkan Çerçi, "Yol benim, ben sana izin vermiyorum, patronuna da söyle. Büyükşehir kendi yollarına versin izni. Siz çalışmanızı yapıp gideceksiniz. Sonra ne olacak? Yunusemre Belediyesi gelsin, tekrar bunları düzeltsin, yapsın, kaldırımları düzeltsin. Milletin parasını harcasın. Benimle boşuna tartışmayın. Dosyalar hazırladım. Ben kamu otoritesiyim burada. Devleti temsil ediyorum, halkı temsil ediyorum anladın mı?" dedi.