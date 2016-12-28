28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM

Antalya'da 'Azrail Ali' operasyonu!

28 Aralık 2016 Çarşamba, 08:31:41

Jandarma ekibine ateş açarak Uzman Çavuş Hakan S.'yi yaralayıp kaçan Ali Uçaner'in cinayetten arandığı ortaya çıktı

  • 1
    1 | 8

    Antalya’da cinayet suçundan tutuklu bulunduğu Denizli D Tipi Cezaevi’nden firar eden “Azrail Ali” lakaplı Ali Uçaner’in ormanlık alanda saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. 

  • 2
    2 | 8

    Operasyon sırasında zanlı Uçaner, jandarma ekiplerine ateş etti. Uzman Çavuş Hakan S. ayağından yaralanırken, anında karşılık verilmesi üzerine zanlı kaçtı. 

  • 3
    3 | 8

    Dün akşam saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda yaralanan asker, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 8 saat önce
    Ceza kanunu değişmeli. İdam gelmeli
Kalan karakter : 300