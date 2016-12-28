Antalya'da 'Azrail Ali' operasyonu!

28 Aralık 2016 Çarşamba, 08:31:41 | Güncelleme: 08:39:45
Jandarma ekibine ateş açarak Uzman Çavuş Hakan S.'yi yaralayıp kaçan Ali Uçaner'in cinayetten arandığı ortaya çıktı
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Antalya’da cinayet suçundan tutuklu bulunduğu Denizli D Tipi Cezaevi’nden firar eden “Azrail Ali” lakaplı Ali Uçaner’in ormanlık alanda saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi.
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Operasyon sırasında zanlı Uçaner, jandarma ekiplerine ateş etti. Uzman Çavuş Hakan S. ayağından yaralanırken, anında karşılık verilmesi üzerine zanlı kaçtı.
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Dün akşam saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda yaralanan asker, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve Özel Harekât ekibi sevk edildi. Ekipler, kontrol noktası oluşturarak eşkâli belirlenen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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Jandarma ekibine ateş ederek Uzman Çavuş Hakan S.’yi yaralayıp kaçan 46 yaşındaki Ali Uçaner’in cinayetten arandığı ortaya çıktı.
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Zanlı Uçaner’in 3 Ağustos’ta Denizli’nin Bekilli İlçesi Sırıklı Mahallesi’nde tütün tarlasında çalışan 35 yaşındaki 4 çocuk annesi İmran Berber’i başından ve sırtından vurarak öldürmek suçundan arandığı öğrenildi.
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Cezaevi firarisi olan Uçaner’in sosyal medya hesabından dini içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.