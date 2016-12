15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 27 Aralık Salı günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

HAKKARİ'DE 1 JANDARMA ÜSTEĞMEN TUTUKLANDI

Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan jandarma üsteğmenin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, 20 Aralık 2016'da ilimiz merkez Fatih Kışlası'nda Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yakalanarak gözaltına alınan G.Ö. isimli şahıs (jandarma üsteğmen), 27 Aralık 2016'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi. (AA)

DÜZCE'DE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam yapılan operasyonla, aralarında akademisyen ve memurların bulunduğu 10 kişi göz altına alındı. Akademisyenler ve memurlar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkartılacaklar. (İHA)

YALOVA'DA 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Yalova gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.

Yalova'da FETÖ/PDY operasyonları kapsamında geçtiğimiz günlerde çoğu sağlık personeli olan 19 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 19 sanıktan M.V, Z.V, L.Ö, M.E, İ.K, Y.B. ve Y.D. tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrol şartı ile salındı.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı olan 2 eczacının ise halen firari olduğu öğrenildi. (İHA)

AKSARAY'DA 1 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Aksarayda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında noter olarak görev yapan şüpheli ile bir avukat gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, avukat M.K. ile Gülağaç ilçesinde noter olarak görev yapan Y.Tyi gözaltına aldı.

Şüpheli M.Knın 1 Kasım 2015 milletvekili seçimlerinde CHP Aksaray 2. sıra milletvekili adayı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AA)

ÇORUM'DA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kadından 4'ü tutuklandı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.A, F.Ö, A.S, A.H, C.T, Y.B, Z.B, H.Ö, S.A, A.İ.E, Ş.Ö. ve Z.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A, A.S, H.Ö. ile F.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (AA)

ERZURUM MERKEZLİ 5 İLDEKİ OPERASYONLARDA 13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Erzurum merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün Doğu Anadolu Bölgesindeki sözde yönetici kademesine yönelik Erzurum, İstanbul, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantepteki eş zamanlı operasyonda gözaltına aldığı 15 şüpheliden 13ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

FETÖnün "doktorlar, bölge dershaneleri, mühendisler, memurlar, diyanet, köyler, kredi yurtlar kurumu ve bölge adliye" yapılanmasının sözde "imam"ları oldukları, tayin, atama ve himmet toplama gibi örgütsel faaliyetlerin organizasyonundan sorumlu oldukları belirtilen zanlıların savcılık sorgularının sürdüğü belirtildi.

Diğer 2 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (AA)

ANKARA VALİLİĞİ: "34 MUVAZZAF ASKERİ PERSONELİ GÖZATINA ALINDI"

Ankara Valiliği, FETÖ/PDY'ye yönelik 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında toplam 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Valiliği, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 5'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26'sının da Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu ifade edildi. (İHA)

KAYSERİ'DE 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kayseri Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne sürülen 4 kişi hakkında gözaltı, 28 şüphelinin de ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılması kararı verdi.

Polis ekipleri, düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda ele geçirilen bazı doküman ve belgeler, incelenmek üzere emniyete götürüldü. (AA)

AMASYA MERZİFON'DA GAZETECİ M.B. BYLOCK KULLANDIĞI İÇİN TUTUKLANDI

Amasya'nın Merzifon ilçesinde gazeteci M.B., FETÖ'nün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

Merzifon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle gazeteci M.B.'yi gözaltına aldı.

Merzifon Adliyesi'ne sevk edilen M.B. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)

MALATYA'DA 13 EMNİYET MENSUBU GÖZALTINA ALINDI

Malatyada Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, daha önce açığa alınan veya halen görevde olan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 13 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Malatyada eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerden daha önce açığa alınan veya halen görevde olan, bir komiser, 2 komiser yardımcısı ve 9 polis memuru ile daha önce firari olarak aranan, yapılan operasyon sonucu İstanbulda yakalanıp Malatyaya getirilen 4. sınıf emniyet müdürünün de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 2 zanlının ise adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. (AA)

BALIKESİR MERKEZLİ OPERASYONLARDA 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Balıkesir merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin operasyon kapsamında, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sözde sivil toplum kuruluşları ve dernekler çatısı altında faaliyet göstererek terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara ve İzmirin de aralarında bulunduğu Balıkesir merkezli 17 ilde 54 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 kişi yakalandı, 16 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AA)

BOLU'DA 11 AVUKAT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 11 avukat adliyeye sevk edildi.

Bolu'da Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması(FTÖ)/(PDY) soruşturmaları kapsamında önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 11 avukat gözaltına alındı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı işlemleri biten avukatlar bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiler. FETÖ şüphelisi avukatların diğer şüpheliler gibi adliyenin normal giriş kapısından değil arka kapısından ve kelepçesiz bir şekilde adliyeye sokuldukları görüldü. (İHA)

MERSİN MUT'TA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Mersin'in Mut ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Mut Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, aralarında öğretmenin de bulunduğu S.B. tutuklanarak, Silifke Cezaevi'ne gönderildi. R.K., H.U. ve M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

BURSA'DA ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ADLİYE ÇALIŞANI 13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan, kapatılan Orhangazi Üniversitesi'nde görevli profesörlerin de bulunduğu 9 kişi ile 4 adliye görevlisi toplam 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Orhangazi Üniversite'sine, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda, kapatılmadan önce üniversitede görevli olan ve aralarında 1 profesör, 1 yardımcı doçent, 6 öğretim görevlisi ve 1 memurun bulunduğu 9 kişi evlerinde gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 adliye görevlisi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 13 zanlı 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüte finans desteği sağlamak' suçlaması ile bu sabah adliyeye sevk edildi. (İHA)

DENİZLİ'DE FETÖ'NÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ 19 KİŞİ TUTUKLANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında şirket üzerinden yurt dışına para aktardığı ileri sürülen, firma yöneticilerine yapılan operasyonda 20 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren ünlü bir süt firmasına FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, şirketin üst düzey yöneticileri gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadelerini alınan N.S., M.A.Ö., M.Y., E.Y., M.U., M.T., F.D., E.a., A.R.I., T.C., O.N., H.A., S.B., H.H.P., H.E., A.Ö., M.B., A.B., S.H.H., tutuklanırken, sağlık sorunları olan A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 19 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kocabaş D Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Şirket yöneticilerinin, aynı adreste iki şirket kurdukları, çalıştıkları şirket üzerinden yurt dışına kaynak aktardığı, yurt dışına nakip para götürüldüğü ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin farkı dosyalar kapsamında tutuklu olduğu, şirket yöneticilerinin Bylock kullanıcısı oldukları, aynı şirketin Angola'da faaliyet gösterildiği belirlendi. TÜBİTAK'tan böcek davasıyla ihraç edilen 3 kişiye finans, insan kaynakları ve İstanbul şubelerinin yöneticisi gibi konumlarda olduğu belirlendi. (İHA)