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Celal Kılıçdaroğlu
GÜNDEM

Celal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye üye oluyor

CHP'den ihraç edilen Celal Kılıçdaroğlu, kararını Twitter'dan duyurdu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:30:14 Güncelleme: 09:49:52

CHP'den ihraç edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye üye olacak.

Kararını Twitter'dan videolu mesajla duyuran Celal Kılıçdaroğlu, "2 Ocak Pazartesi günü Ankara'da Ak Parti Genel Merkezine giderek Ak Parti'ye üye olacağım, tüm sevenlerimi beklerim" dedi.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 4 saat önce
    helal Celal bey
  • Misafir 5 saat önce
    helal olsun fakat ne amacla geliyo kim bilir.iceri daha tam temizlenmeden simdiden depolanmasin.
  • Misafir 6 saat önce
    düşüncenesaygım sonsuz celal bey doğru yolu seçmişin saygılar
  • Misafir 6 saat önce
    helal olsun her zaman destekliyicez seni
  • Misafir 6 saat önce
    Celal Kılıçdaroğlu, doğru yoldasın devam...
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