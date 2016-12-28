Celal Kılıçdaroğlu AK Parti'ye üye oluyor

CHP'den ihraç edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye üye olacak.
Kararını Twitter'dan videolu mesajla duyuran Celal Kılıçdaroğlu, "2 Ocak Pazartesi günü Ankara'da Ak Parti Genel Merkezine giderek Ak Parti'ye üye olacağım, tüm sevenlerimi beklerim" dedi.
— Celal Kılıçdaroğlu (@cllkilicdaroglu) December 27, 2016
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YORUMLAR 5
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Misafir 4 saat öncehelal Celal bey00
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Misafir 5 saat öncehelal olsun fakat ne amacla geliyo kim bilir.iceri daha tam temizlenmeden simdiden depolanmasin.00
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Misafir 6 saat öncedüşüncenesaygım sonsuz celal bey doğru yolu seçmişin saygılar00
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Misafir 6 saat öncehelal olsun her zaman destekliyicez seni60
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Misafir 6 saat önceCelal Kılıçdaroğlu, doğru yoldasın devam...60
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