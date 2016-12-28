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Elazığ'da otobüs devrildi: 11 yaralı

Yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak şarampole devrilen otobüsteki 11 kişi yaralandı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:50:48 Güncelleme: 09:51:35 AA

Elazığ'da belediye otobüsünün devrilmesi sonucu öğrencilerin de aralarında yer aldığı 11 kişi yaralandı.

Elazığ Belediyesine ait Oğuz Gültekin'in kullandığı 23 LU 913 plakalı otobüs, Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Caddesi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Gültekin ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    bu gün Elazığ da yerler cam gibi aman dikkat
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