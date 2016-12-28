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Reşadiye'nin kayıp çocukları 1 yıldır bulunamadı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 09:52:52 DHA

Aylarca yapılan tüm aramalara rağmen çocukların izine rastlanamadı

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    Tokat'ın Reşadiye İlçesinde 1 yıl önce kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın gözü yaşlı anneleri, bulunmaları yönündeki umutlarını koruyor.

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    Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen yıl 29 Aralık'ta saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için çıktıktan sonra ortadan kayboldu.

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    Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, AFAD ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla aylarca süren arama çalışmaları başlatıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 saat önce
    ALLAH SABIR VERSN İNŞALLAH BULUNUR
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