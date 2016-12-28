Chicago'da Amerikalı Müslüman toplumlarını bir araya getiren MAS-ICNA Kongresi'ne onur konuğu olarak katılan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kongre'nin açılışında yaptığı ve sık sık alkışlarla kesilen "Ümmetin Karşılaştığı Sorunların Üstesinden Gelmek: Türkiye Örneği" başlıklı konuşmasında Türkiye'deki demokrasi ve haklar mücadelesi ile FETÖ'nün darbe girişimini anlattı.



Bayraktar'ı takdim eden Boston İslam Camiası Kültür Merkezi'nin İmamı Suhaib Webb, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem Muhammed Ali'nin cenazesine katılan tek lider olması hem de MAS-ICNA konferansına kendisini temsilen kızını göndermesi dolayısıyla teşekkür etti.



Bayraktar konuşmasında başörtüsü yasağı nedeniyle Türkiye'de yaşadıkları zorlukları ve eğitim hakkı için verdikleri mücadeleyi anlatarak, bu yasağın tamamen kalkması için uzun mücadeleler verildiğini hatırlattı.



AK Parti'nin iktidara gelişinin ardından Türkiye'de dini inançların özgürce yaşanması ve ana dil hakkı gibi önemli sivil hakların sağlandığını da belirten Bayraktar ancak Batı medyasının yanlı bakışı nedeniyle bunları görmediğini ve Türkiye hakkında manipülasyon yaptığını söyledi.



15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatan Bayraktar, ilk başta böyle bir kalkışmaya ihtimal veremediğini ancak daha sonra bunun bir darbe girişimi olduğunu anladıklarını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı bir şekilde bu girişime halkla birlikte karşı geldiğini ve insanları sokağa çağırdığını ifade eden Bayraktar, "Cumhuriyet tarihimizde daha önce hiç olmayan bir şey oldu o gece ve halk demokrasisine sahip çıkmak için sokaklara çıktı. Geçmişte yaşanan trajediler ve anılar bizi motive etti. Demokrasinin kaybedilmesi halinde yaşanacak tehlikenin farkındaydık. Milletimize olan sevgi ve imanımız Türk halkının tanklara, savaş uçaklarına ve helikopterlere ellerinde sadece bayraklarla karşı çıkmalarını sağladı." dedi.

"Beyaz Saray ya da Kongre binası teröristlerce bombalansa nasıl tepki verirdiniz?" diye soran Bayraktar, Türkiye'nin hukuk içerisinde bu suçları işleyenlerden hesap sorduğunu ifade etti.



FETÖ üyelerinin yıllar içinde devlete sızdığını ve bunların darbe girişiminin ardından tespit edilerek görevden uzaklaştırıldığını kaydeden Bayraktar, Al-i İmran Suresi'nde geçen "Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Ve Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır." ayetini okudu.



Bayraktar, bu örgütün korkusuyla yaşayan Türk halkının nefes aldığını belirterek, "FETÖ Türkiye'de yasal olarak terör örgütü olarak tanımlandı. Bu teröristler yıllarca barış, uyum, dinlerarası diyalog, okul, hizmet ve bağış konseptini kullandılar." dedi.



FETÖ'nün kendilerini gizlemek için kullandıkları yöntemleri anlatan Bayraktar, örgütün kendisine muhalefet etme cesareti gösteren herkesi hapse attığını, tüm bunları askeri emir komuta benzeri sistem içinde işlediğini söyledi.



"DEAŞ'TAN DAHA TEHLİKELİ"



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendisine ilişkin iddialarına da değinen Bayraktar, "Gülen'in yakın çevresinde kendisinin Allah'a çok yakın olduğu iddia ediliyor hatta, estağfurullah Hz. Muhammed'in (SAV) bile üzerinde görülüyor. Gülen, Nur Suresi'nin kendisini refere ettiğini iddia ediyor. Somut delillerle desteklenen tüm bu anlattıklarım maalesef şaka değil gerçek. Daha da ilginç olan Fetullah Gülen 17 yıldır ABD'de güven içinde yaşıyor." diye konuştu.



FETÖ'nün ABD'de 150'den fazla sözleşmeli okul zincirine sahip olmalarının da endişe verici olduğunu belirten Bayraktar, "Bu terör örgütü her yıl sizin vergilerinizden 500 milyon dolar alıyor." dedi.



Türkiye'de yaşananların ibret verici bir örnek olduğunu da vurgulayan Bayraktar, "Bu ülkedeki Müslüman toplumu da tehdit altında. Bir şeyi vurgulamama izin verin: FETÖ aslında DEAŞ'tan daha tehlikeli. Umutsuz, eğitimsiz kişileri militan haline getirmek daha kolaydır çünkü kaybedecek bir şeyleri yoktur ve birileri cennet vaadiyle gelince buna kanabilirler. Ancak FETÖ, iyi eğitimli doktor, mühendis, general, bilim adamı ve benzeri kişilerin kalp ve kafalarını ele geçiriyor. Ve bu üyeler takiye yapıyorlar her türlü şekle giriyorlar." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLHAM KAYNAĞI"



Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Türkiye'nin tüm Müslüman ülkelere gücünün yettiği kadar yardım ettiğini de vurgulayarak, Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapıldığını, Gazze'nin yeniden imarı için destek verildiğini, Somali, Myanmar ve Haiti gibi bölgelere yardım ulaştırıldığını söyledi.



Türkiye'nin milli gelirine göre en fazla insani yardımı yapan ülke olduğunu hatırlatan Bayraktar, Türkiye'nin Mısır'da ve Suriye'de özgürlük ve demokrasi isteyen halkların yanında yer aldığını ifade etti.



Bayraktar, "Türkiye tüm dünyaya sekülerizm, demokrasi ve İslam'ın yan yana yaşayabileceğini gösterdi. Diğer Müslüman milletlere değişim ve daha iyi bir geleceğin sağlanabileceği konusunda ilham kaynağı olduk." dedi.



Bu başarının paylaşıldığını da anlatan Bayraktar, "Türkiye'nin tüm sınamalara karşı elde ettiği başarı hikayesi sadece kendisinin değil aynı zamanda tüm ümmetindir." diye konuştu.



"TÜRKİYE İKİNCİ EVİMİZ"



Konuşmanın ardından Kongre Başkanı Hüseyin Ata, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a çiçek verilirken Bayraktar da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gönderilen Kur'an-ı Kerim'i Ata'ya hediye etti.



Ata, Türkiye'nin Kongre'de yüksek düzeyde temsil edilmesi ve Türkiye'den kalabalık bir delegenin etkinliklere katılmasına teşekkür ederek, "Türkiye bizim ikinci evimiz." dedi.



Kongre Başkanı Hüseyin Ata ise açılışta yaptığı konuşmada Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Amerikalı Müslümanların karşılaştıkları zorlukları anlattı.



Seçim sonuçlarının kendileri için hayal kırıklığı, şok ve belirsizlik getirdiğini kaydeden Ata, "Müslümanlar olarak sivil haklarımıza ve varoluşumuza yönelik tehlikelerle karşılaşıyoruz. Bu korku ve endişelerin üstesinden gelerek daha iyi bir geleceğe ulaşmayı umuyoruz." diye konuştu.