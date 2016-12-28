Hain saldırılar kalaşnikofla aydınlandı

Suikast için hazırlık yaparken Viranşehir'de düzenlenen operasyonda öldürülen 2'si kadın 4 terörist ile birlikte ele geçirilen kalaşnikof, 4 önemli silahlı ve bombalı araç saldırısını aydınlattı. Ele geçirilen kalaşnikofun balistik incelemesinde, öldürülen teröristlerin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Kaymakamı Vural Karagül ile Mardin'in Cevizlik Jandarma Karakolu'na silahlı ve bombalı saldırı düzenleyen kişiler olduğu belirlendi. Aynı zamanda Siverek'te Muhtar Ali Bülbül'ün katil zanlıları olan teröristlerin yaptığı silahlı ve bombalı saldırılarda, 3'ü polis toplam 5 kişi şehit olmuştu.



Sansasyonel eylem için Viranşehir'e geldikleri belirtilen 2'si kadın, 4 teröristin, Demirci Mahallesi'nde tek katlı avlulu evde gizlendiklerini saptayan Şanlıurfa İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese 3 Aralık gecesi operasyon yaptı. Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi ile Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, teröristlerin gizlendiği ev çember altına alınarak 'Teslim ol' çağrısı yapıldı. Polisin çağrısına teröristlerin silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2'si kadın 4 terörist öldürüldü.

Hücre evinde yapılan incelemede, ölen teröristlerin patlayıcılarla tuzaklama yaptıkları tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı. Uzman ekipler, evde bulunan patlayıcıları kontrollü bir şekilde imha etti. Evin bahçesinde yapılan aramada roketatar, 1 adet M16 tüfek ,1 kalaşnikof, 2 hücum yeleği, 2 el bombası, 6 tabanca, 12 şarjör, 10 roketatar mermisi, 230 gram A4 patlayıcı, sarı renkli fitil ile 411 mermi ele geçirildi.



KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ele geçirilen patlayıcı ve silahlar incelenmek üzere Diyarbakır Polis Labratuvarı'na gönderilirken, Şanlıurfa polisi, öldürülen 2'si kadın 4 teröristin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, suikast hazırlığında olan teröristlerin, PKK terör örgütü üyesi 23 yaşındaki Nesibe T., 27 yaşındaki Behiye T., 20 yaşındaki Süleyman E. ve 37 yaşındaki Erol Ö. olduğu belirlendi.



BAŞKANI ÖLDÜRMEK İÇİN MAKAM ARACINI ÇAPRAZ ATEŞE ALDILAR

Polis laboratuvarına gönderilen patlayıcı ve silahların yapılan incelemesinde, hücre evinde ele geçirilen kalaşnikofun, silah ve bombalı 4 saldırıda kullanıldığı belirlendi. Araştırmayı derinleştiren Şanlıurfa polisi, teröristlerin geçtiğimiz 28 Eylül günü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Nihat Çiftçi'yi makam aracının içindeyken saldırı düzenleyen teröristler olduğunu belirledi. Çiftçi, akşam saatlerinde Siverek'ten Şanlıurfa'ya dönerken makam aracına, Siverek Devlet Hastanesi yakınlarında teröristler tarafından uzun namlulu tüfeklerle çapraz ateş açılmış, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.



KAYMAKAMA PUSU KURDULAR, POLİSİ ŞEHİT ETTİLER

Kalaşnikofun yapılan balistik incelemesinde, aynı teröristlerin geçtiğimiz 23 Kasım günü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beton firmasını ziyarete giden Siverek Kaymakamı Vural Karagül'e pusu kuran teröristler olduğu da tespit edildi. Saldırıda, ekip aracında bulunan 2 polis memuru yaralanmıştı. Yaralı polis memurlarından Serdar Toprak (31) şehit olmuştu. Teröristlerin, geçtiğimiz yıl 18 Aralık günü evinde öldürülen Siverek Şekerli Mahallesi Muhtarı Ali Bülbül'ün de katil zanlıları olduğu belirlendi.



BOMBALI ARAÇ İLE KARAKOLA SALDIRDILAR, 3 KİŞİYİ ŞEHİT ETTİLER

Viranşehir'de suikast hazırlığında iken düzenlenen operasyon ile öldürülen 4 PKK üyesi teröristin aynı zamanda 9 Temmuz günü Mardin'in Artuklu ilçesindeki Cevizlik Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla saldırı düzenleyerek 2 asker ile 1 sivil kadını şehit eden teröristler olduğu da tespit edildi. Sözkonusu teröristlerin Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Cevizlik Köyü Jandarma Karakolu'na bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda, Astsubay Adem Algın ile er Orkun Alparslan şehit olmuş, Rahime Korul isimli sivil ise hayatını kaybetmişti. Saldırıda, 24 askeri personel ile mahallede ikamet eden 14 sivil vatandaş da yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyen teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Teröristler Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin taşeron firmasına ait zirai ilaçlamada kullandıkları araç ile olay yerinden kaçmışlardı.

Neşet DİŞKAYA / HABER MERKEZİ