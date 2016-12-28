Oğlu 15 Temmuz'da şehit olan babanın en acı görevi

15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polis memuru Murat Ellik'in Erzurum Adliyesi'nde polis olan babası, darbe davasından yargılananların duruşmasını görevi nedeniyle takip ediyor. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı mütalaasında 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda çok sayıda polisin şehit olduğuna değinince baba Osman Ellik, aynı olayda kaybettiği oğlu Murat Ellik'i hatırladı ve gözleri doldu.



Darbe girişimi gecesinde Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Kurmay Albay Murat Koçak ile Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Yılmaz gözaltına alındı. Yurtta Sulh Konseyi tarafından gönderilen 'sıkıyönetim direktiflerini' uygulamakta ısrarcı oldukları belirlenen Murat Koçak ile Murat Yılmaz, 17 Temmuz'da tutuklanarak H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Murat Koçak ve Murat Yılmaz hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan 32 sayfalık iddianamede söz konusu eylemlerin FETÖ/PDY mensupları tarafından gerçekleştirildiği, Murat Koçak'ın 'Sıkıyönetim Direktifi' konulu belgenin ekinde bulunan 'İl Sıkıyönetim Komutanları' başlıklı listenin 29'uncu sırasında Erzurum Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirildiği, Murat Yılmaz'ın örgüt mensuplarının kullandığı Bylock adlı haberleşme programını kullandığı vurgulandı. Murat Yılmaz'ın Murat Koçak ile birlikte hareket ettiği ve her ikisinin de örgütün emirleri doğrultusunda astlarına emir verdiği belirtilen iddianamede; Erzurum ilinin Doğu Anadolu Bölgesi'nin merkezi konumundaki bir il olduğu, Erzurum ili belediye teşkilatının Büyükşehir Belediyesi statüsünde olduğu, ülkede bulunan TRT müdürlüklerinden birisinin ve kamu kurumlarına ait çok sayıda bölge müdürlüklerinin Erzurum'da olduğu, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi bulunan Erzurum'un adli teşkilat yönünden de Türkiye'nin önemli bir ili olduğu, özellikle örgüt lideri Fethullah Gülen'in Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde soruşturmaya konu eylemleri icra eden şüphelilerin örgütün sıradan birer üyesi değil yöneticisi olduklarına dikkat çekildi.



NÖBETİNİ DEĞİŞTİRDİ



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ikinci celsede tutuklu sanıklar Murat Koçak ile Murat Yılmaz ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı Fatih Yılmaz, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı Fatih Yılmaz mütalaasında, Murat Yılmaz'ın önceden tanzim edilen nöbet listesinde 22 Temmuz 2016 tarihi için planlanmış nöbetini 15 Temmuz sabah saatlerinde ısrarla değiştirerek olay günü nöbeti devralma isteğinin de söz konusu kalkışma planını en azından olay günü sabah saatlerinde öğrendiğini ve saat 22.00'den itibaren elektronik haberleşme sistemi üzerinden gelecek emirlerin gereğini koordine etmek amacıyla nöbeti devraldığı hususunu ortaya koyduğunu vurguladı.



POLİS BABA, ŞEHİT OĞLUNU HATIRLADI



Mütalaada, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarını kullanan örgüt mensuplarınca ateş edilmesi sonucu çok sayıda polis memurunun şehit olduğuna işaret edildi. Bu sırada Erzurum Adliyesi'nde görevli polis memuru 54 yaşındaki Osman Ellik, darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki saldırıda şehit olan oğlu 25 yaşındaki Murat Ellik'i hatırladı ve gözleri doldu. Adliyede görevli olduğu için tüm duruşmaları takip eden Osman Ellik, en acı davalardan birini yaşadı. Savcı Yılmaz, iki sanık için 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı ağırlaşıtırılmış ömür boyu, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan da 15'er yıl hapis cezası verilmesini talep etti.



Mahkeme Başkanı Ömer Özgür Ercan, sanıkların mütalaaya ilişkin savunma yapıp yapmayacağını sordu. Duruşma sanık avukatının savunma için süre istemesi nedeniyle ertelendi. Ağlamamak için kendini zor tutan baba Osman Ellik ise duruşmanın bitimiyle birlikte dışarıya çıktı.



Züleyha-Osman Ellik çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki saldırıda şehit düşen Murat Ellik, 18 Temmuz günü memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Ellik çiftinin evlendikten 7 yıl sonra tedavi ile dünyaya gelen ilk çocukları Murat Ellik, şehit düşmeseydi iki ay sonra sözlüsü ile nişan yapacaktı.

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