28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Osman Ellik
GÜNDEM

Oğlu 15 Temmuz'da şehit olan babanın en acı görevi

Erzurum Adliyesi'nde görevli polis memuru 54 yaşındaki Osman Ellik, darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki saldırıda şehit olan oğlu 25 yaşındaki Murat Ellik'i hatırladı ve gözleri doldu

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:11:49 Güncelleme: 11:17:27 DHA

15 Temmuz darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polis memuru Murat Ellik'in Erzurum Adliyesi'nde polis olan babası, darbe davasından yargılananların duruşmasını görevi nedeniyle takip ediyor. Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı mütalaasında 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda çok sayıda polisin şehit olduğuna değinince baba Osman Ellik, aynı olayda kaybettiği oğlu Murat Ellik'i hatırladı ve gözleri doldu.

Darbe girişimi gecesinde Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Kurmay Albay Murat Koçak ile Jandarma Bölge Komutanlığı'nda görevli Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Yılmaz gözaltına alındı. Yurtta Sulh Konseyi tarafından gönderilen 'sıkıyönetim direktiflerini' uygulamakta ısrarcı oldukları belirlenen Murat Koçak ile Murat Yılmaz, 17 Temmuz'da tutuklanarak H Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Murat Koçak ve Murat Yılmaz hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan 32 sayfalık iddianamede söz konusu eylemlerin FETÖ/PDY mensupları tarafından gerçekleştirildiği, Murat Koçak'ın 'Sıkıyönetim Direktifi' konulu belgenin ekinde bulunan 'İl Sıkıyönetim Komutanları' başlıklı listenin 29'uncu sırasında Erzurum Sıkıyönetim Komutanı olarak görevlendirildiği, Murat Yılmaz'ın örgüt mensuplarının kullandığı Bylock adlı haberleşme programını kullandığı vurgulandı. Murat Yılmaz'ın Murat Koçak ile birlikte hareket ettiği ve her ikisinin de örgütün emirleri doğrultusunda astlarına emir verdiği belirtilen iddianamede; Erzurum ilinin Doğu Anadolu Bölgesi'nin merkezi konumundaki bir il olduğu, Erzurum ili belediye teşkilatının Büyükşehir Belediyesi statüsünde olduğu, ülkede bulunan TRT müdürlüklerinden birisinin ve kamu kurumlarına ait çok sayıda bölge müdürlüklerinin Erzurum'da olduğu, Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi bulunan Erzurum'un adli teşkilat yönünden de Türkiye'nin önemli bir ili olduğu, özellikle örgüt lideri Fethullah Gülen'in Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde soruşturmaya konu eylemleri icra eden şüphelilerin örgütün sıradan birer üyesi değil yöneticisi olduklarına dikkat çekildi.

NÖBETİNİ DEĞİŞTİRDİ

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ikinci celsede tutuklu sanıklar Murat Koçak ile Murat Yılmaz ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı Fatih Yılmaz, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı Fatih Yılmaz mütalaasında, Murat Yılmaz'ın önceden tanzim edilen nöbet listesinde 22 Temmuz 2016 tarihi için planlanmış nöbetini 15 Temmuz sabah saatlerinde ısrarla değiştirerek olay günü nöbeti devralma isteğinin de söz konusu kalkışma planını en azından olay günü sabah saatlerinde öğrendiğini ve saat 22.00'den itibaren elektronik haberleşme sistemi üzerinden gelecek emirlerin gereğini koordine etmek amacıyla nöbeti devraldığı hususunu ortaya koyduğunu vurguladı.

POLİS BABA, ŞEHİT OĞLUNU HATIRLADI

Mütalaada, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarını kullanan örgüt mensuplarınca ateş edilmesi sonucu çok sayıda polis memurunun şehit olduğuna işaret edildi. Bu sırada Erzurum Adliyesi'nde görevli polis memuru 54 yaşındaki Osman Ellik, darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki saldırıda şehit olan oğlu 25 yaşındaki Murat Ellik'i hatırladı ve gözleri doldu. Adliyede görevli olduğu için tüm duruşmaları takip eden Osman Ellik, en acı davalardan birini yaşadı. Savcı Yılmaz, iki sanık için 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçundan ayrı ayrı ağırlaşıtırılmış ömür boyu, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan da 15'er yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı Ömer Özgür Ercan, sanıkların mütalaaya ilişkin savunma yapıp yapmayacağını sordu. Duruşma sanık avukatının savunma için süre istemesi nedeniyle ertelendi. Ağlamamak için kendini zor tutan baba Osman Ellik ise duruşmanın bitimiyle birlikte dışarıya çıktı.

Züleyha-Osman Ellik çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan ve darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki saldırıda şehit düşen Murat Ellik, 18 Temmuz günü memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Ellik çiftinin evlendikten 7 yıl sonra tedavi ile dünyaya gelen ilk çocukları Murat Ellik, şehit düşmeseydi iki ay sonra sözlüsü ile nişan yapacaktı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu güvenlik güçlerine sığındı
GÜNDEM

13 yaşındaki kız çocuğu güvenlik güçlerine teslim ...
Danıştay, valiliklere imam hatip açma yetkisi veren yönetmeliği iptal etti
GÜNDEM

Danıştay'dan 'İmam hatip' kararı
Antalya'da bunalıma giren hostes canına kıydı
GÜNDEM

Bunalıma giren hostes canına kıydı!
İzmir'de okul servisinin altında kalan 6 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEM

Minik Nehir'in acı sonu!
Meclis Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
GÜNDEM

Anayasa Komisyonu'nda tartışma çıktı
İzmir'de bir kadın kendini astı
GÜNDEM

Bahçeye çıkan kızı buldu!
Gaziantep'te annesinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis
GÜNDEM

ANNESİNİN KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ, CEZASI...
O madde Anayasa Komisyonu'ndan geçti
GÜNDEM

BİR MADDE DAHA KOMİSYONDAN GEÇTİ, 'DOĞUŞTAN TÜRK' KALKIYOR
Samsun'da cinsel taciz iddiası
GÜNDEM

"BENİ ELDE EDEMEDİĞİ İÇİN İFTİRA ATIYOR"
Böke: Teklifin ilk dökülen maddesi de ne yazık ki vekillerle ilgili olan
GÜNDEM

BÖKE: TEKLİFİN İLK DÖKÜLEN MADDESİ NE YAZIK Kİ...
Oyuncu İsrafil Köse'nin ölümüne dava
GÜNDEM

OYUNCU İSRAFİL KÖSE'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler azaltılacak
GÜNDEM

CUMA GÜNÜNE DİKKAT! SEFERLER...