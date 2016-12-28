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Bekir Kaya
GÜNDEM

Bekir Kaya'ya 3,5 yıla kadar hapis istemi

Eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında hakim ve savcılara hakaret gerekçesiyle dava açıldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 11:14:37 Güncelleme: 11:16:40

Eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın, hakim ve savcılara hakaret ettiği gerekçesiyle 3,5 yıla kadar hapsi istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP'li Kaya'nın 31 Ekim'de, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı ile eski BDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın tutuklanması konusunda yaptığı açıklamayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame Van 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaya'nın, Kışanak, Anlı ve Ata hakkındaki adli işlemlerde görev alan cumhuriyet savcısı ve hakimlere hakaret ettiğinin belirtildiği iddianamede, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 3,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konuşma içeriğinde kullanılan ifadelerin kanaat açıklaması kapsamında kalmadığının vurgulandığı iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Konuşmanın, Gültan Kışanak, Fırat Anlı ile Ayla Akat Ata hakkında yapılan adli işlemlerde cumhuriyet savcısı veya hakim olarak görev yapan mağdurların onur, şeref ve saygınlığına saldırı niteliği taşıdığı, açıklamanın gıyapta yapılmasına karşın basın toplantısında sözlerin sarf edilmesi, mahalde 3'ten fazla kişinin bulunması nedeniyle ihtilat unsurunun gerçekleştiği anlaşılmıştır. Şüphelinin hakaret eylemlerini birden çok kişiye karşı gerçekleştirdiği, sarf ettiği sözlerin kamu görevlilerine yönelik olduğu değerlendirilerek, ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep olunur."

AA

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